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Kadın - Aile Canan Karatay'dan mucizevi formül önerisi! Saymakla bitmeyen faydaları var: Tüketenler 10 yaş gençleşiyor
Kadın - Aile

Canan Karatay'dan mucizevi formül önerisi! Saymakla bitmeyen faydaları var: Tüketenler 10 yaş gençleşiyor

Yeniakit Publisher
2024-06-26 18:23:00 - 2024-06-26 18:26:41
Canan Karatay'dan mucizevi formül önerisi! Saymakla bitmeyen faydaları var: Tüketenler 10 yaş gençleşiyor

Kalp ve iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, gençliği korumanın hatta 10 yaş gençleşmenin çok özel sırrını paylaştı. Faydaları saymakla bitmeyen tam bir şifa deposu büyük değişim sağlıyor Karatay’a göre kivi tüketimi, cildi besleyerek gençleşme sağlayan hücrelerin yenilenmesini destekliyor. İşte tarifin detayları

Her sözüyle olay yaratmayı başaran Canan Karatay, bu kez 10 yaş geriye götüren gençlik formülünü açıkladı. Yer yemez etkisini göstermeye başlayan ürünü Karatay, hayranlarına da önerdi.

YAŞLANMAMAK İÇİN MUTLAKA TÜKETİLMESİ GEREKEN BESİNLERDEN

Yaş aldıkça cildimizin hücreleri daha az yenilenmeye başlar, zamanla hücreler yenilenmeyerek cildin elastik yapısı bozulmaya yüz tutar. Böylece yaşlanma belirtileri görülür, kırışıklıklar artar. Genç kalmanın tek yolu hücrelerin yenilenmesini desteklemektir.
Cildini beslemek, hücre yenilenmesini hızlandırmak isteyenlerin kivi tüketmesi Prof. Dr. Canan Karatay tarafından önerilenler arasında. Neredeyse 10 yaş gençleştirecek bu meyve, C vitamini yönünden oldukça zengin. Karatay, cilt için faydaları saymakla bitmeyen kivinin akşam yatmadan öncesine kadar tüketilebileceğini de ifade ediyor.

KİVİNİN FAYDALARI NELER?

Dünyaya Çin’den doğarak yayılan kivi meyvesi, tam bir C vitamini deposudur. Ülkemizde Karadeniz yöresinde yetiştirilen kivi, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde ciltte gençlik etkileri yaparak en az 10 yaş genç görünmeniz için hücrelerinizi besler.

Cildi besleyen kivi, lutien ve zeaksantin içeriği sebebiyle yaşlanma hücrelerini engeller. Kırışıklıkların önüne geçer ve cildin elastik yapısını artırır. Kış aylarında yetişen kivi, içerdiği C vitamini sayesinde soğuk algınlığı, grip gibi rahatsızlıklara yakalanmamanıza veya çabuk atlatmanıza destek olur, bağışıklık sisteminizi güçlendirir.
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Bağırsak sağlığını yüksek lif oranı ile destekleyen kivi, kabızlığa da iyi gelir. Aynı zamanda potasyum içeriği de yüksektir. Saçların beslenip daha canlı ve parlak görünmesini kivi ile sağlayabilirsiniz. Sık sık kivi tükettiğiniz dönemlerde saçlarınızdaki farkı görebilirsiniz.

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