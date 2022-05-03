Canan Karatay’dan ezber bozan uyarı: Yemekleri tuzsuz yaparsanız başınıza bu gelir

Kanal D’de hafta içi her gün yayınlanan, sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" programına Prof. Dr. Canan Karatay, bağlanarak tavsiyelerde bulundu.

Prof. Dr. Canan Karatay "Yemekleri tuzsuz yaparsanız damarlarınız tıkanır" dedi. Kolesterolün tek başına damar tıkanıklığına yol açmadığını vurguladı. Kısırlığa dair konuşan Karatay'ın tavsiyeleri dikkat çekti.

"Modern tıp insanların hastalanmasını istiyor"

Kelle paçanın bağışıklığı güçlendirmenin en önemli yollarından biri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Canan Karatay "Bu yeni bir şey değil. Yeni yetmeler ve modern tıp bunun yok olmasını istiyor. Modern tıp insanların hastalanmasını istiyor" dedi. Kolesterolün tek başına insan vücuduna büyük bir zararı olmadığını vurgulayan Karatay, "Yüksek kolesterolün ve düşük kolesterolün şimdiye kadar kalp krizi yaptığı, kalbi tıkadığı görülmemiştir. Tamamen büyük bir yalandır. Bu kadar basit bir şey mi insan vücudunun, bir tek onun yükselmesiyle damarının tıkanması? Kolesterol olmadan hayat olmaz" dedi.

"Yemekleri tuzsuz yaparsanız damarlarınız tıkanır"

"Şeker en tatlı zehirdir" diyen Prof. Dr. Canan Karatay insan vücudunun şekere ihtiyacı olmadığını söyledi. "İnsan vücudunun tuza, tuzlu suya ve minerallere ihtiyacı var. Yemekleri tuzsuz yaparsanız damarlarınız tıkanır ve tansiyonunuz düşmez. Tuz olmadan vücutta hiçbir hücre çalışmaz" dedi, tuzun tüketilmesi gerektiğini vurguladı.

"Gün boyunca Türk kahvesi içerim"

Canan Karatay programda bir günlük beslenme programını da açıkladı. "Sabah kalkınca su içerim. Hakiki peynir yerim. Peynire biraz tereyağı sürerim. Yanında mutlaka az pişmiş yumurta ve zeytin yerim. Ben sokakta Yemek yemem, öğle yemeği yemem. Gün boyunca şekersiz Türk kahvesi içerim, su içerim. Hayat şartlarınız müsaitse saat 19.00’dan 20.00'den sonra bir şey yememeniz lazım." ifadelerini kullandı.

Kısırlığa dair de konuşan Canan Karatay "Sağlıklı, yağlı, kristal kaya tuzlu peynir, zeytin yemezseniz, suya koyup onları tuzunu çıkartıyorum derseniz kısır kalırsınız. Bir de üstüne çamaşır suları, bulaşık suları, yüzey temizleyiciler... Yok böyle bir şey, hepsinin içinde zehir var. Evler temiz olmayacak, kirli yaşayacağız temiz yiyeceğiz" dedi. Sağlıklı beslenme önerilerinde de bulunan Karatay "Ev sirkesi ve yoğurduna hemen başlayın. Şirden mayalı beyaz peynir, doğal fermantasyon yapılmış tarhana çorbası ve kelle paça. Kelle paça içemeyenler kemik suyu içebilirler" dedi.