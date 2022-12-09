Canan Karatay’dan ezber bozan çıkış: Hemen evinizin her yerine dökün

Sağlıklı olmanın doğal ve organik beslenmeden geçtiğini sıklıkla belirten Prof. Dr. Canan Karatay, bu defa yanlış temizlik uygulamaları hakkında açıklama yaptı. Okul gibi toplu alanların doğru temizlenmediği için başta çocuklar olmak üzere insanları zehirlediğini belirten Karatay, “Hijyen en büyük hastalıktır, bu salgının en büyük nedeni hijyen. Kimyasal dezenfektanlarla çocukları zehirlemeyin” dedi.

Sağlıklı ve uzun ömürlü olmanın birinci şartı olarak organik yaşamın önemine dikkat çeken Prof. Dr. Canan Karatay, hijyen kurallarını bertaraf eden açıklamalarda bulundu. Kimyasal temizlik malzemelerinin ortamı temizlemekten ziyade zehirlediğini belirten Karatay, anne-babalara, okullara ve Millî Eğitim Bakanlığı’na seslendi. Karatay “Okulları kimyasallarla temizletmeyin, çocukları zehirlemeyin, kirli yaşayın temiz yiyin. Evi temizlemek şart değil” dedi.

Evi temizlemek şart değil

Salgının en büyük nedeninin hijyen olduğunu belirten Canan Karatay, “Temizliği sentetik kimyasallarda değil, doğal temizleyicilerde arayın. Kirli yaşayın temiz yiyin. Evi temizlemek şart değil. Temizliği sirkeyle, Arap sabunuyla, zeytinyağlı sabunla yapın. Zehirli kimyasalları evi sokmayın, okula sokmayın. O körpe beyinleri zehirlemeyin. Annelere, babalara, okullara ve Millî Eğitim Bakanlığı’na sesleniyorum çocuklarımızı zehirlemeyin! doğal temizleyicileri kullanın, geleneksel. Sirke çok önemli, sirke mikropları öldürür.” dedi.

En iyi temizlemek sirke ile oluyor

Sirkenin en iyi ve sağlıklı temizleyici olduğunu belirten Karatay, “Sirke virüsü toksinleri parazit küfü öldürür. Sentetik ve asetik asiti yani sirkeyi temizlikte rahatlıkla kullanabiliriz. Hastanedeki odamı senelerdir sirkeyle temizletiyorum. Hastanede her türlü mikrobik durum var senelerdir sirkeyle temizletiyorum. Bizim evde sirkeyle temizlenir, çamaşırlar da sirkeyle yıkanır. Ancak sofrada doğal fermantasyon sirke kullanılır. Doğal fermantasyon sirkeyi içiyoruz kullanıyoruz. Hakiki sirkeden bahsediyorum. En aşağı, minimum 6 ay fermantasyon sirkeyi kullanabilirsiniz. Ateş düşürücü ilaç vermektense üzüm sirkesiyle ateş düşürmek çok daha doğrudur üzüm sirkesi en etkilisidir, üzüm sirkesi yoksa elma sirkesi kullanmak gerekir. Baş ağrısına iyi geliyor. Elma sirkesi ise kanın PH sını dengeliyor. Araştırmalar şunu gösteriyor; Kalp ve damar yollarını açtığı kansere iyi geldiği kanıtlanmıştır. Çok hızlı ateş düşürdüğü ve baş ağrısını hızla iyileştirdiği gözlemlenmiştir." ifadelerine yer verdi.