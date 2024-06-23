Canan Karatay'dan domates uyarısı: Bunu yemek beyin sağlığına birebir! İşin sırrı belli oldu, en etkili formül

Prof. Dr. Canan Karatay, bu kez domatesi mercek altına aldı. Domatesin bir sebze değil meyve olduğunu bu yüzden de içinde bol miktarda şeker barındırdığını kaydeden Karatay, "Şimdi bir bahçeniz varsa domateslerin kızarmadığını göreceksiniz halen yeşil. Benim gibi yapacaksınız. Eylül ayında doğal bir domates bulup kendi domatesinizi kış için hazırlayacaksınız." dedi.

Karatay, şöyle konuştu:

"Domates meyvedir. Ama biz sebze olarak ayırmışız. Çok fazla tüketildiğinde özellikle haziran ve temmuz ayında hastalarımın hem şekerleri hem de ürük asitleri yükselir. Diyorlar ki Canan Karatay karbonhidrat vermiyor. Domatesde de yeşil fasulyede de baklada da şeker var.

İlaçlı tarım zehiriyle büyütülüyor. Tarım zehirleri bütün hastlalıkların sebebi. Kanser de dahil. Şuanda domatesin dönemi değil. Doğru mevsim eylül ayında. Yapay olarak her mevsim piyasaya sürülen sebzeler tehlikeli. Mevsiminde yiyeceksiniz diyorum. Şimdi bir bahçeniz varsa domateslerin kızarmadığını göreceksiniz halen yeşil. Siz ona dikkat edin. Benim gibi yapacaksınız. Eylül ayında doğal bir domates bulup kendi domatesinizi kış için hazırlayacaksınız."

CANAN KARATAY'IN UNUTKANLIK İKSİRİ İÇİN DE TARİF VERDİ!

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İşin sırrı belli oldu....

Beyin sağlığını desteklemek için tüketilmesi gereken besinleri sık sık vurgulayan Prof. Dr. Canan Karatay, her evde basitçe yapılabilecek tarifler ile beyni güçlendirecek lezzetleri sıraladı. Kahvaltılarda tüketilmesi gereken besinler arasında yer alan yumurtanın olmazsa olmaz gıdalar arasında yer aldığını belirten Karatay, Sabah kahvaltısına yaptığı yumurtalı tarif ile birlikte viral oldu. Sabah kahvaltılarında mutlaka tüketilmesi gereken bu tarifin hem lezzetli hem de pratik olması herkesin işini kolaylaştıracak. Evde yumurta ve domates varsa kimse bu tarifi kaçırmasın.

FIRINDA DOMATESLİ YUMURTA TARİFİ

Malzemeler

4 adet domates

4 adet yumurta

2 adet sivri biber

4 çay kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı eski kaşar

Kristal kaya tuzu, karabiber, pul biber

YAPILIŞI

Domates ve biberleri iyice yıkayın. Domateslerin üst kısmını kesip, içlerini oyarak hazırlayın.

Biberleri temizleyip, küçük küp şeklinde doğrayın. Domates içlerini de aynı şekilde doğrayıp biberle karıştırın.

Hazırladığınız karışımdan birkaç yemek kaşığı kadarını domateslerin içine paylaştırın.

Üzerlerine birer çay kaşığı tereyağı koyun ve yumurtaları kırın.

Tuz, karabiber ve pul biber serpin. Her bir domatesin üzerine bir tatlı kaşığı rendelenmiş eski kaşar ekleyin.

Önceden ısıtılmış 150 derece fırında, kaşar eriyip yumurtaların kayısı kıvamında kalacak şekilde pişirin.