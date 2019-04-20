Canan Karatay'dan çok konuşulacak sözler: Yemekten sonra çay içerseniz...

Sağlıklı beslenme üzerine çeşitli tavsiyelerde bulunan Canan Karatay sağlık üzerine uyarılarda bulunuyor. Her tavsiyesi gündeme düşen Canan Karatay yemektan sonra çay içilmesi konusunda uyarılar yaptı. Sağlıklı beslenmenin önemini sürekli vurgulayan Karatay bakın besinler konusunda ne gibi öneriler sunuyor. İşte Canan Karatay'ın dikkat çeken tavsiyeleri...

Şeker adeta bir zehir

Kahvaltıların vazgeçilmezi olan zeytini bol bol tüketmek gerektiğini anlatan Karatay, zeytinin en sağlıklı meyve olduğunu ifade söyledi. Şeker bağımlılığına da dikkat çeken Karatay, şekerin vücudumuz için adeta bir zehir olduğunu söyleyerek, gün içinde sık sık tükettiğimiz çaya da şeker yerine tereyağı eklenerek içilmesini tavsiye etti.

Kelle paça, işkembe, kokoreç

Şekerin kanseri beslediğinin altını çizen Karatay, şeker kullanımına bağlı olarak yıllar içinde hastalıkların arttığını ifade etti. Karatay, seveni kadar sevmeyenin de çok olduğu kelle paça, işkembe, kokoreç gibi yemeklerinde çok faydalı olduğunu söyledi.

Yemekten sonra çay içilmez

Demir emilimini azalttığı gerekçesiyle Karatay, yemekten sonra çay içilmemeli uyarısında bulundu. Yine yaygın bir alışkanlık olan yemekten sonra maden suyu içmenin ise bir zararı olmadığını aktardı. Bozulan ağız tadı için kaya tuzu gargarası yapılmasını tavsiye eden Karatay, kaya tuzunun şeker yeme isteğini azalttığını aktardı. Hazır şuruplu, kremalı kahveler konusunda ise Karatay, 'En sağlıklı kahve sade Tük kahvesidir' dedi.