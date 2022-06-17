Canan Karatay’dan çok konuşulacak şaşırtan öneri

Hepimizin yakından tanıdığı ve bir sonraki açıklamalarını merakla beklediği Prof. Dr. Canan Karatay “Doğal beslendiğim için sağlığımı koruyorum ve genç kalıyorum. Hareketsiz olmamaya özen gösteririm, zeytinyağı ve tereyağı tüketirim” dedi.

Zeytinyağı neden önemlidir?

Zeytinyağı, sağlıklı bir meyve olan zeytin meyvesinin suyudur. İşlenmiş meyvelerin yağlarıyla karıştırılmamalıdır. Her zaman söylediğim gibi zeytinyağı anne sütüyle aynıdır. Yemeklerde kullanmaktan çekinmemeliyiz. Yoğun bakımda bulunan hastaların ve kronik hastalığı olan kişilerin günde iki defa bir fincan zeytinyağı içmelidir.

Bağırsak sağlığında rol oynayan yararlı bakterilerin sayısının artmasını sağlar. Kanın sulanmasına, bağışıklık sisteminin güçlenmesine, Alzheimer hastalığının önlenmesine, vücutta biriken serbest oksijen radikallerinin sayısının azalmasına yardımcı olur. Şeker hastalığı, kalp krizi ve karaciğer yağlanmasına karşı savaşır. Kalorisi yüksek diye korkmayın, kilo vermenize yardımcı olur.

En sağlıklı tereyağlarının Trabzon ve Urfa yöresinde yapılanlar olduğunu belirten Karatay, “Tereyağının içeriğinde %40 civarında zeytinyağı bulunur. Damarların tıkanmasına asla neden olmaz. Gelen kış mevsimiyle birlikte sabah kahvaltılarında turp üzerine sürülüp yenilmesi gerekir” dedi.

Yaşantısında yalnızca bu yağları tükettiğini belirten Karatay, “Hareketsiz kalmam, zeytinyağı ve tereyağı tüketirim. Bol bol fıstık, fındık tüketirim ve ithal olmamasına dikkat ederim. Günde 3 saat yüzerim ve güneşlenmeyi ihmal etmem. Uyku düzenime de dikkat ederim. Bağırsak sağlığı oldukça önemli. Doğal beslendiğim için hala genç ve sağlıklıyım” dedi.

Zeytinyağının içerisinde çok büyük oranda bulunan oleik asit de tekli doymamış yağdır. Oleik asit, kalp sağlığını korumaya, LDL yani kötü kolesterolün düşürülmesine, HDL yani iyi kolesterolün yükselmesine yardımcı olur. Ayrıca yağın oksidasyon yani oksijene bağlı olarak bozulmasını da önler.

Ayrıca;

Saf, erken hasat soğuk sıkım zeytinyağının pamuğa batırılıp yaklaşık 15 gün boyunca gece uyumadan makata sürülmesi de kişiyi rahatlatmaktadır. Ağrının hafiflemesiyle birlikte, sabah şişlik yaşanmadan uyanılır. Yani zeytinyağı, hemoroid için bitkisel bir merhemdir.