Canan Karatay'da önermişti bilim insanları elma sirkesinin 5 süper faydasını kanıtladı

Bilim insanları ezber bozmaya devam ediyor. Besinler üzerindeki yapılan araştırmalar bilinmeyen çok sayıda gerçeği ortaya çıkarıyor. Kuşkusuz en çok dikkat araştırmalar ise doğal besinlerle ilgili olanlar. Örneğin elma sirkesi.. Elma sirkesi hakkındaki araştırmalarla kimsenin bugüne dek pekte bilmediği bazı gerçekler ortaya çıkarıldı.

Salatalarımızdan ve soframızdan on yıllardır eksik olmayan elma sirkesi doğal mucizelerden biri olarak biliniyor. Elma sirkesi mutfağımızdan eksik olmamalı.

Cilt güzelliği ve bağırsak temizliği konusunda büyük faydaları bulunan elma sirkesi aynı zamanda bağışıklık sistemimizi de güçlendiriyor. Elma sirkesinin şaşırtıcı faydaları her zaman araştırma konusu olmuştur.

Marketlerde satılan değil de evde yapılan organik sirkeden bahsediyoruz. Zaten sağlıklı beslenme konusunda yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Canan Karatay'da her zaman doğal elma sirkesinin faydalı olduğunu belirtiyor.

Canan Karatay'ı haklı çıkaran çok sayıda araştırma yayımlanmaya devam ediyor. Bugün de elma sirkesi hakkında sosyal medyada bir haber paylaşım rekorları kırmaya başladı. Milliyette yayınlanan bir haberde elma sirkesinin gün yüzüne çıkmamış beş süper faydasından bahsedildi.

Beş faydaya bakıldığında elma sirkesinin meğer ne çok faydası varmış diyeceksiniz. İşte sofranızda mutlaka elma sirkesi bulundurmanızı sağlayacak bilgiler.

1-Kan şekerini düzenler, Tip 2 diyabet üzerinde etkilidir



Yüksek kan şekeri, şeker hastalığı olmayanlar için bile büyük bir sorundur. Yüksek kan şekeri, pek çok kronik hastalık ve iltihap ile ilişkili sorunları da beraberinde getirir. Bu nedenle kan şekerimizi normal seviyelerde tutmamız büyük önem taşıyor.

Basit karbonhidrat ve şeker alımını azaltıp bunların yerine proteinler ve düşük glisemik indeksli karbonhidratları ekleyebiliriz. Bununla birlikte beslenme planımıza elma sirkesini dahil etmek de yarar sağlayabilir. Nasıl mı?

Yoğun karbonhidrat içeren bir yemeğe eklenen elma sirkesi kan şekeri üzerinde düzenleyici etki gösterir. Sirkenin içerisinde bulunan asetik asit, bazı nişasta türlerini emerek kana geçmesini engeller.

Bu da kan şekeri seviyelerinizin dengede kalmasını ve dolaylı olarak da kilo almamanızı sağlar.

Yapılan bazı çalışmalar sirkenin insülin salımını da düzenlediğini ortaya koymuş. Bu, Tip 2 diyabeti olanlar için önemli bir bilgi olabilir. Tabii ki bu konuyu doktorunuza da danışmalısınız.



2- Sindirimi kolaylaştırır, mide ekşimesine ve reflüye iyi gelir



Mide asidinin artması, mide ekşimesi ve reflüye de beraberinde getirir. Elma sirkesi de mide asidinin sağlıklı üretimini desteklemenin basit ve etkili bir yoludur.

Bu sadece gıdanın etkili bir şekilde parçalanması için değil, aynı zamanda besin emilimi ve sonraki aşamalar için de gereklidir.

Yemeklerden önce veya yemek sırasında elma sirkesi tüketmek, sindirimi olumlu şekilde destekleyerek midenin önemli mineralleri emme yeteneğini geliştirir.

Sirkenin, ülseratif kolit tedavisinde de etkili olabileceği düşünülüyor. Yapılan çalışmalar, sirkenin iltihaplanmaya neden olan proteinleri baskılayabildiği ve mikrobiyomu olumlu yönde etkileyebileceğini gösterdi.

3- Yüksek trigliserid ve kolesterolü düşürebilir



Yüksek trigliserid, LDL (kötü kolesterol) veya total kolesterol seviyelerine sahip olmak sizi kalp krizi veya felç riski ile yüz yüze getirir. Bol su tüketmek, stresi azaltmak, hareketi artırmak, sebzeden zengin beslenmek değerlerinizin normal seviyelere dönmesi için önemlidir.

Bunun yanı sıra elma sirkesinin de hem total kolesterolü hem de trigliseridi doğal olarak düşürdüğünü gösteren çalışmalar var.

Journal of Functional Food’da sonuçları yayımlanan bir çalışmada, 12 hafta boyunca düşük kalorili bir diyet ile birlikte elma sirkesi tüketenler incelendi.

Çalışmaya katılanlar sadece plasebo grubundakilerden daha fazla kilo vermekle kalmadı, aynı zamanda artmış "iyi" HDL kolesterol ile birlikte daha düşük LDL kolesterol ve trigliserit seviyeleri de elde ettiler.

4-Polikistik over sendromu yaşayanlarda yumurtlamaya destek olabilir

Yapılan bir çalışma 90 ila 110 gün boyunca günlük 15 gram elma sirkesi tüketiminin, yumurtlama üzerinde etkili olabileceğini gösterdi.

Bu, düzensiz adet kanamasının ana nedenlerinden biri olan polikistik over sendromundan (PCOS) muzdarip kadınların ilgisini çekebilir.

PCOS'un kesin nedeni bilinmemekle birlikte bu sendroma eşlik eden pek çok semptom var ve insülin direnci bunlardan biri. Elma sirkesinin insülin direncini kırmada etkili olabileceğini gösteren çalışmalar da mevcut.

5-Mikroplara, bakterilere karşı iyi bir koruyucudur

Elma sirkesinin belki de en bilinen faydalarından biri, 'ana' ve asetik asit içeriği sayesinde mikropları yok edici etki göstermesidir.

Dolayısıyla Hipokrat'ın 2 bin yıl önce yara iyileşmesine yardımcı olmak için sirke kullanması şaşırtıcı değil!

Elma sirkesi, belirli küflere, mantarlara ve bakterilere karşı bir miktar koruma sağlayabilir. Doğal asetik asidin e.coli, s.aureus ve c.albicans gibi bakteri ve mantar türleri konusunda etkili olduğu belirtilmiştir.

Sirkenin içinde bulunan asetik asidin ayrıca bakteriyel biyofilmleri yok etmede etkili olduğu gösterilmiştir.

Biyofilmler, bakterilerin yeni yaşam ortamlarına uyum sağlamalarına yardımcı olmak için bir hayatta kalma stratejisi olarak üretilen yapıştırıcı benzeri bir maddedir.

ELMA SİRKESİ TÜKETİM ÖNERİLERİ

Elma sirkesini salatalarınıza ekleyebilirsiniz, içeceğiniz çorbaya ilave edebilirsiniz. Ya da elma sirkesini içeceğiniz bir bardak suyun içerisine 1 tatlı kaşığı ekleyerek tüketebilirsiniz.

Elma sirkesini tüketmenin bir diğer yöntemi de aşağıdaki şekilde önerilmektedir.

1 Su bardağı içerisine 1 tatlı kaşığı bal ekleyin.

1 Tatlı kaşığı da sirke...

İki besini de karıştırarak tüketebilirsiniz. Böylelikle sirkeyi daha kolay tüketirsiniz.