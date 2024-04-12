Canan Karatay uyardı! Soğanın en faydalı hali bu, vitaminleri koruyor, çok sayıda faydası var! Aman dikkat

Kök bitkilerin vazgeçilmezi soğan. Soğanın her hali faydalı olsa da Canan Karatay'a göre en faydalısı çiğ tüketmek. Peki soğanın faydaları neler? İşte detaylar...

SOĞANIN FAYDALARI

SOĞAN KANSERE YAKALANMA RİSKİNİ AZALTIYOR

Yapılan çalışmalar soğanın içerdiği kuarsetin adlı antioksidan sayesinde yumurtalık, kolorektal gibi kanser türlerine yakalanma riskini azaltmaya yardımcı olduğunu gösteriyor.

ASTIMA DA İYİ GELİYOR

Kuarsetin, alerjik reaksiyonlara yol açan histaminin bağışıklık hücrelerinde salınımını engellemesine yardımcı oluyorr. Böylelikle soğanın astım veya alerjik problemleri olan kişilerde bağışıklığı desteklemeye yardımcı olduğu biliniyor.

KALP KRİZİNE KARŞI KORUYUCU

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Soğanının içeriğindeki kükürt kan inceltici etkisi göstererek kalp kriziyle inme riskini artıran plateletlerin birikimini önler. Soğandan alınan kükürtün hipertansiyon başlangıcını geciktirme ve azaltmaya yardımcı olduğu diğer çalışmalarla tespit edilmiştir.

CANAN KARATAY’DAN ÇARPICI SOĞAN AÇIKLAMASI! SAKIN BU YÖNTEMLE YEMEYİN!

Canan Karatay, yaptığı uyarıda soğanın çiğ olarak tüketilmesinin daha sağlıklı olduğunu, genelde yemeklerde kullanılan soğanın kavrulduğu zaman vitaminlerini kaybettiğini dile getirdi. Kavrulmuş soğan tüketiminin vücuda ciddi zararlar verdiğini dile getiren Karatay, yaptığı açıklamada ev hanımlarını da uyardı.

KAVURMAK YERİNE ÇİĞ TÜKETMEK DAHA FAYDALI!

Soğanı kavurarak tüketmenin yapılan en büyük hatalardan biri olduğunu dile getiren Canan Karatay, yağ ile birlikte kanserojen maddelerin de bu yöntemde ortaya çıktığını dile getirdi. Canan Karatay açıklamasında, soğanı yağda kavurarak tüketmek yerine çiğ olarak tüketmenin daha faydalı olduğunu belirtti.