Canan Karatay uyardı! Bu sebzeyi mevsiminde tüketmemek kanser nedeni

Domatesin bir sebze değil meyve olduğunu bu yüzden de içinde bol miktarda şeker barındırdığını kaydeden Karatay, "Şimdi bir bahçeniz varsa domateslerin kızarmadığını göreceksiniz halen yeşil. Benim gibi yapacaksınız. Eylül ayında doğal bir domates bulup kendi domatesinizi kış için hazırlayacaksınız" dedi.

Canan Karatay uyardı!

Şeker tehlikesi

Daha çok Haziran ve Temmuz aylarında tüketilen domateslerin vücutta ürik asit arşına neden olduğunu söyleyen Karatay, bu mevsimlerde domates tüketen kişilerin vücutlarında ürik asit ve şekerin daha fazla çoğaldığını açıkladı. Prof Karatay aynı zamanda yeşil fasulyede de fazla miktarda şeker bulunduğunu belirtti.

Kansere bile neden olabilir

Canan Karatay bu mevsimde tüketilen domateslerin ilaçlı bir şekilde büyütüldüğünü, tarım zirai ilaçlarının da günümüz hastalıklarından kanserin en önemli tetikleyicisi olduğunu açıkladı.

Domateslerin tamamen yapay olduğunu söyleyen Karatay, şuan domatesin mevsimi olmadığını, asıl domates mevsimin eylül ayında olduğunu söyledi. Aynı zamanda da şunları ekledi; Yapay olarak her mevsim piyasaya sürülen sebzeler tehlikeli. Mevsiminde yiyeceksiniz diyorum. Şimdi bir bahçeniz varsa domateslerin kızarmadığını göreceksiniz halen yeşil. Eylül ayında doğal bir domates bulup kendi domatesinizi kış için hazırlayacaksınız."