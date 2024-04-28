Canan Karatay uyardı! Bu besini yiyen 95 yaşına kadar yaşar... Üstüne basa basa sırrı onda diyor

Hayvansal yağların tadı birçok kişiye ağır gelebilir. Ancak Canan Karatay hocaya göre sağlığın şifresi bu yağlarda. İşte ayrıntılar...

KAVURMA KUYRUK YAĞI İLE YENMELİ

Bütün Anadolu'da sabah öğlen kavurma yeme kültürünün olduğunu hatırlatan Karatay, şöyle dedi: "Kavurmayı yağı ile beraber yemelisiniz. Kuyruk yağı ile birlikte yenmeli. O zaman dinç olur, dağlara çıkar inersiniz. Yumurta sarı ile beraber bol köy yağı ile beraber yenecek. Kavurmada kuyruk yağı ile beraber yenecek. Bu Anadolu'da adettir, kuyruk yağını eritip içerler ve de 90-95 yaşına kadar yaşarlar."

ÖNE ÇIKAN VİDEO