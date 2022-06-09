Canan Karatay 'Sabah kahvaltıda mutlaka tüketin' diye duyurdu! Bütün gün tok tutan tarifler

Akşam yemeği ile kahvaltı arasında yaklaşık 12 saatlik bir süre vardır. Bu süre içinde vücut, besin ögelerinin tümünü kullanır. Sabah kahvaltı yapılmazsa beyinde yeterince enerji oluşmaz. Bu durumda yorgunluk, baş ağrısı, dikkat ve algılama azlığı gibi sıkıntılar yaşanır.

Günün en önemli öğünü neden kahvaltı?

Vücudumuz gece boyunca büyüme ve tamir amacıyla bol miktarda enerji harcar. Dengeli bir kahvaltı ile enerjinin yanı sıra protein ve kalsiyum seviyemizi gün başlarken takviye etmiş oluruz.

Canan Karatay 'Sabah kahvaltıda mutlaka tüketin' diye duyurdu!

Geleneksel lezzetlerden olan yumurtalı bu tarifi ister kahvaltılık olarak ister ara öğün olarak tüketebilirsiniz. İşte nefis kahvaltılık tarifleri...

AKITMA TARİFİ

1 su bardağı kadar ekşimik suyu( Süt veya su olabilir)

1/3 su bardağı un

¼ çay kaşığı karbonat

Tereyağı

Kristal kaya tuzu

Akıtma tarifi nasıl yapılır?

Küçük bir kâse içine un, karbonat ve tuzu koyun, üzerine ekşimik suyunu yavaş yavaş una yedirerek ilave edin( Birden koymayın ki fazla sulu olmasın) karıştırın ve boza kıvamında bir sıvı hamur yapın. Daha sonra yayvan bir tavayı kısık ateşte ısıtın, içine 1 çay kaşığı kadar tereyağı koyup, üzerine2-3 yemek kaşığı kadar akıtma hamuru akıtın ve tahta kaşığın ters yüzüyle yaydırın krep gibi. Altı hafif kızarınca tersyüz edip, üst tarafını da aynı şekilde pişirin ve sıcak servis edin. Akıtmanın yanında avuç içi kadar beyaz peynir veya ekşimik de servis edebilirsiniz. Nefis kahvaltılık tarifi hazır.

Çılbır Malzemeler

4 su bardağı su

2 yemek kaşığı elma sirkesi

4 adet yumurta

1-2 diş sarımsak

4-6 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı tereyağı

Kristal kaya tuzu, kırmız biber

Çılbır tarifi nasıl yapılır?

Yayvan bir tencereye su ve tuz koyup kaynatın. Sirkeyi ilave edin. Yumurtaları önce küçük bir kâseye kırın.(Ayrı olarak) Daha sonra kaynamakta olan sirkeli-tuzlu suyun içine birer birer yavaşça bırakın. Yumurtaların akı, sarının etrafını sarıp beyaz renk alıncaya kadar pişirin.(Yumurta sarısının kayısı kıvamında kalmasına, çok pişmemesine dikkat edin.) Daha sonra delikli bir kepçe yardımıyla yumurtaları sudan alıp, servis tabaklarına koyun. Sarımsaklı seviyorsanız, havanda ezilmiş sarımsağı yoğurtla karıştırın ve yumurtaların üzerine birer kaşık yoğurt koyun. Tereyağını küçük bir tavada eritin.(kısık ateşte) Kırmızı biberi koyun, hafif cızlayınca, yoğurtlu yumurtaların üzerlerine gezdirip servis edin. Sarımsak ağır gelirse yoğurt sadede olabilir. Afiyet olsun...

FIRINDA DOMATESLİ YUMURTA MALZEMELER

4 adet domates

4 adet yumurta

2 adet sivribiber

4 çay kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı eski kaşar

Kristal kaya tuzu, karabiber, pul biber

Kahvaltılık domates tarifi

Domates ve biberleri yıkayın. Domateslerin üst kısımlarını kesin. Kaşık yardımıyla içlerini oyun. Biberleri temizleyin ve küçük küp şeklinde doğrayın. Domates içlerini de küçük küçük doğrayın, biberle karıştırın. Bu karışımdan bir iki yemek kaşığı kadar domateslerin içlerine paylaştırın. ( Domateslerin yarısını geçmeyecek kadar) Üzerlerine birer çay kaşığı tereyağı koyup, yumurtaları kırın. Tuz, karabiber ve pul biberi serpin. Her bir domatesin üzerine 1 tatlı kaşığı rendelenmiş eski kaşarı koyun. Önceden 150 derecede ısıttığınız fırında, kaşar eriyip yumurtalar kayısı kıvamında kalacak şekilde pişirin ve servis edin.