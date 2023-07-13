Canan Karatay pürüzsüz cildin sırrını açıkladı! Amerikalılar o sabunu istedi! Açıklamasıyla gündem oldu

Prof. Dr. Canan Karatay pürüzsüz cildin sırrının doğru sabunu seçmek olduğunu söyledi. 10 yaş geriye götürüyor

Canan Karatay, yıllarca aynı sabunu kullandığını söyledi. İşte Karatay'a göre pürüzsüz cildin sırrı...

Canan Karatay'a soruldu:

Cildiniz çok güzel görünüyor. Röportajlarınızda herhangi bir ilaç kullanmadığınızı belirtiyorsunuz. Enerjinizdeki ve cildinizdeki sırrın sebebi nedir?

"Yeşil kalıp sabun. Yıllarca yeşil kalıp sabun kullanırım. Amerika'dayken de gelen gidenlerden hep yeşil kalıp sabun istedik. Şöyle bir anım var. Bir arkadaşımın kız kardeşine onkoloji tedavisi uygulanıyordu. Meme kanseri oldu. Kemoterapi sırasında ayaklarında ve ellerinde yaralar açıldı. Amerika'da her şey denendi. Konuşurken arkadaşıma kardeşi için yeşil kalıp sabunu önerdim. Elazığ'dan saf zeytinyağlı sabun geldi. Kimyasalları kesti ve o kız sabun kullandı. 15 günde ellerinde hiçbir şey kalmadı. Bu şekilde sabun popüler oldu. Bundan sonra misafirliğe giderken Amerikalılar benden sadece yeşil kalıp sabun istedi. Bu da arkadaşlarım arasında böyle bir anıydı."

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Zeytinyağlı sabun faydaları nelerdir?

Toparlarsak, zeytinyağı sabununun faydaları:

Cildi nemlendirir ve parlatır.

Yaşlanmayı geciktirir. Kırışık oluşumunu önler.

Sivilce ve gözenek oluşumunu engeller.

Cilt problemlerinde iyileşmeye yardımcı olur.

Saçı besler.

Kepeği ve saç dökülmesini önler.

Saçların hızlı uzamasını sağlar.

Cilt kuruluğunu önler.

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