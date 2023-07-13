İbn-i Sina şeker hastalığı tedavisinde kullandı! İşte ’Karahindiba’nın faydaları: Bu resmen inanılmaz, yapın
Papatyagiller familyasının bir türü olan karahindibanın faydaları saymakla bitmiyor! Karahindiba Nisan ve Mayıs aylarında tüm tarla kıyılarında çayırlık alanlarla yol kenarlarında yetişen, mutlaka gördüğünü, sarı çiçekli otsu bir bitkidir. Peki İbn-i Sina'nın şeker hastalığı tedavisinde bile kullandığı, kitabında yer verdiği bu bitkinin faydaları nelerdir? Malzemeleri olan herkes bunu yapsın İşte detaylar...
KARAHİNDİBA OTUNUN FAYDALARI
Karahindiba çayı, yatıştırıcı özelliği sayesinde depresyon, stres ve yorgunluğa iyi gelir.
Sindirim sistemini düzenler.
İştah açıcı özelliği bulunur.
Güçlü bir idrar söktürücüdür.
Müshil etkisi yaratır.
Boşaltım sistemi üzerinde iyileştirici etkileri vardır.
Kalp kaslarının güçlenmesine yardımcı olur.
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Kan şekerini dengede tutan karahindiba, şeker hastalığı tedavisinde yardımcı rol üstlenebilir.
Kolestrolü dengeler.
Egzama, sedef ve sivilce gibi cilt sorunlarına iyi gelir.
Antioksidan özelliği sayesinde kanser gibi ciddi hastalıklarda kullanılabilir.
Sarılık, gut, romatoid artrit gibi hastalıklara fayda sağlar.
Vücutta su tutulmasını azaltarak zayıflamaya yardımcı olur.
Kan dolaşımını hızlandırır ve bu sayede vücuda güç ve enerji verir.
Karaciğeri iyileştirir.