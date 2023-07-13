İbn-i Sina şeker hastalığı tedavisinde kullandı! İşte ’Karahindiba’nın faydaları: Bu resmen inanılmaz, yapın

Papatyagiller familyasının bir türü olan karahindibanın faydaları saymakla bitmiyor! Karahindiba Nisan ve Mayıs aylarında tüm tarla kıyılarında çayırlık alanlarla yol kenarlarında yetişen, mutlaka gördüğünü, sarı çiçekli otsu bir bitkidir. Peki İbn-i Sina'nın şeker hastalığı tedavisinde bile kullandığı, kitabında yer verdiği bu bitkinin faydaları nelerdir? Malzemeleri olan herkes bunu yapsın İşte detaylar...