Canan Karatay önerdi! Öksürüğü bıçak gibi kesiyor diyerek dikkat çekti! 2-3 damla....Hızlı sakinleştiriyor!

Pes dedirten yöntem! Canan Karatay önerdi! Öksürüğü bıçak gibi kesiyor, hızlı sakinleştiriyor!

Mevsim geçişlerinin etkisiyle birçok kişi, soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi yaygın hastalıklarla karşı karşıya kalıyor. Bu tür sağlık sorunlarının yanı sıra, özellikle halk arasında 'gıcık' olarak bilinen geçmek bilmeyen kuru öksürük de birçok kişiyi gece gündüz rahatsız edebiliyor. Sirke antibakteriyel özellikleri vücudu temizlemesini sağlerken. Prof. Dr. Canan Karatay, rahatsız edici öksürüğü önlemenin ve hafifletmenin yollarını paylaştı.

Uzun süreli kuru öksürük, zamanla göğüs bölgesinde ağrı ve kasılmalara yol açabilir. Karatay, bu tür rahatsız edici öksürükler için ilaca başvurmanın iyi çözüm olmadığını belirtiyor.

Bazı enfeksiyon rahatsızlıklarından sonra kalıcı hale gelen kuru öksürük, bazen balgam söktürücü ilaçlar kullanılmadan geçmeyebilir. Sosyal medya kanalında bu konu hakkında çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Prof. Dr. Canan Karatay "Antibiyotikler ezbere verilmez, virüslerin hiçbirini antibiyotik etkilemez. Ancak bağırsak, ağız ve burundaki mikrobiyomları öldürebilir" dedi.

İşte Karatay'ın kuru öksürüğü hafifletmek için önerdiği doğal yöntemler:

Buhar Banyosu: Eski zamanlardan beri etkili bir yöntem olarak bilinen buhar banyosu, boğaz ve solunum yollarını rahatlatabilir. Bir tas sıcak suya birkaç damla iyot, bir miktar bikarbonat ve sirke ekleyin. Ardından, bir havluyla başınızı örtüp buharı soluyun. Bu yöntem, üst solunum yollarındaki mukozaların nemlenmesini sağlar ve öksürüğün hafiflemesine yardımcı olabilir. Karatay, çocuklara bu uygulamanın yapılmasında bir sakınca olmadığını da belirtiyor.

Bağışıklık Sistemini Güçlendirme: Kuru öksürüğün önlenmesi için bağışıklık sisteminin güçlü olması gerektiğini vurgulayan Karatay, doğal besinlerin tüketilmesini öneriyor. Vitamin ve mineral açısından zengin, doğal besinler bağışıklık sistemini destekler ve vücudu güçlendirir.

Hava Kirliliğinden Kaçınma: Prof. Dr. Karatay, hava kirliliği, deterjanlar ve çeşitli kimyasal ürünlerden kaçınmanın önemine dikkat çekiyor. Bu maddeler solunum yollarını tahriş edebilir ve öksürüğü şiddetlendirebilir.

Kristal Kaya Tuzu ile Gargara: Boğaz problemlerine karşı kristal kaya tuzu ile gargara yapmanın faydalı olduğunu belirten Karatay, tuzlu suyun boğazdaki tahrişi yatıştırabileceğini ifade ediyor. Kristal kaya tuzuna 2-3 damla iyot ekleyerek gargara yapmak, öksürüğün hafiflemesine yardımcı olabilir.

Limonlu suyun faydalarından sonra, Karatay şimdi de sirkenin sağlığa olan katkılarına dikkat çekti. Elma sirkesinin, sağlık alanında önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Karatay, bu tavsiyesine bilimsel destek bulan sonuçlarla birlikte açıklık getirdi.

KARATAY'IN SİRKE TAVSİYESİNE BİLİMSEL DESTEK

Prof. Dr. Canan Karatay, elma sirkesinin binlerce yıldır doğal ilaç yapımında kullanıldığını belirtti. Karatay'ın bu tavsiyesi, Arizona Eyalet Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen bir araştırma ile desteklendi. Araştırmada, fazla kiloları olan 28 sağlıklı kişi yer aldı ve katılımcılar iki farklı gruba ayrıldı.

Birinci grup günde iki kez 2 yemek kaşığı sıvı sirke tüketti.

İkinci grup ise her gün az miktarda sirke içeren takviye hap aldı.

Araştırma kapsamında, sirke tüketiminin sağlık üzerindeki etkileri incelendi.

SİRKENİN DEPRESYON BELİRTİLERİNE ETKİSİ

Araştırmanın bulguları, sıvı sirke tüketiminin sağlığa olan katkılarını gözler önüne serdi. Katılımcılardan sıvı sirke tüketenlerin B3 vitamininde yüzde 86 artış gözlemlendi. Diyetisyen Haley Barrong, dört ay süresince her gün sıvı sirke tüketen kişilerin depresyon belirtilerinde azalma yaşadığını vurguladı. Sıvı sirke tüketenlerde depresif semptomların yüzde 42 oranında düştüğü belirtilirken, sirke hapı alan kişilerde bu oranın sadece yüzde 18 olduğu ifade edildi.

EVDE SİRKE KULLANIMININ PRATİK YOLU

Evinizde huzursuz bir ortam varsa, elma veya üzüm sirkesi kullanarak rahatlama sağlayabilirsiniz. Bir su bardağı ya da bir çay bardağı sirkeyi bir tencereye boşaltıp kaynatmanız yeterli olacaktır. Bu yöntem, ortamın daha huzurlu hale gelmesine yardımcı olabilir.

Prof. Dr. Canan Karatay'ın sirke tavsiyesi, bilimsel araştırmalarla desteklenmiş bir sağlık önerisi olarak öne çıkıyor. Sirkenin sağlık üzerindeki olumlu etkileri, özellikle depresyon belirtilerinde sağladığı azalma ile dikkat çekiyor. Evde sirke kullanımının basit ve etkili yöntemleriyle, hem fiziksel hem de ruhsal sağlığı desteklemek mümkün olabilir. Sirkenin düzenli ve doğru kullanımı, hem sağlığı iyileştirmede hem de yaşam kalitesini artırmada önemli bir rol oynayabilir.