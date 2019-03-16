0553 313 94 23

Canan Karatay mutluluk içeceğini açıkladı

1. Adana Sağlık Festivali'ne katılan Canan Karatay, Adana'nın milli içeceği şalgam suyuna övgüler yağdırarak bol bol tüketilmesini tavsiye etti

16 Mart 2019 Cumartesi 12:46
Canan Karatay mutluluk içeceğini açıkladı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü ve eşi Zeynep Sözlü, 1. Adana Sağlık Festivali'nin davetlilerinden İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ı yöresel yemeklerin ve içeceklerin bulunduğu sofrada ağırladı.

Prof. Dr. Canan Karatay, patlıcan ve biberin kış aylarında tüketilmesinin sağlık açısından sakıncalarını anlatarak, "Ben kışın patlıcan, biber yenmesine karşıyım" dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve eşi Zeynep Sözlü, Canan Karatay'ı Adana kebabı, ciğer kebabı, şalgam suyu, turp, karışık turşu, salata çeşitleri, yoğurt, mercimekli bulgur pilavı, tereyağı, keçi peyniri ve koyun peynirinin bulunduğu sofrada misafir etti.

Proteini yağıyla birlikte tüketin

Sağlıklı beslenme üzerine yapılan sohbette kuyruk yağlı kebap, ciğer kebabı, şalgam suyu, turp ve turşu çeşitlerinin çok faydalı gıdalar olduğunu söyleyen Karatay, proteinin yağıyla birlikte yendiği zaman vücuda fayda sağladığını anlattı.

Mutlu olmak isteyen şalgam suyu içsin

Adana'nın milli içeceği şalgam suyuna övgüler yağdıran Karatay, doğal olarak fermente olan şalgam suyu, doğal yoğurt ve evde yapılmış turşu çeşitlerinin bol bol tüketilmesini tavsiye etti.

Mutluluk hormonu olan serotonin bağırsaklarda oluştuğunu anımsatan Karatay, "Serotonin üretmek için en doğru besinler, evde yapılmış turşu, doğal fermente olmuş şalgam suyu, sirke ve yoğurttur. Lahana, turp, brokoli, soğan, sarımsak, doğal tereyağı, zeytinyağı, keçi peyniri, koyun peyniri de serotonin sağlar. Geleneksel yöntemlerle yapılmış turşu suyu, şalgam suyu en sağlıklı içeceklerdir" diye konuştu.

Obeziteye neden oluyor

Karatay; makarna, baklava, börek, lahmacun, pizza, hamburger, sandviç ve gazlı içeceklerin tüketilmesinin obeziteye neden olduğunu dile getirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 12:46
  1. turşu suyu
  2. şalgam suyu
  3. turşu
  4. şalgam
  5. Hüseyin Sözlü
  6. Zeynep Sözlü
  7. 1. Adana Sağlık Festivali
  8. Prof. Dr. Canan Karatay
  9. Canan Karatay
  10. Adana Büyükşehir Belediyesi

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah9 dk önce
    Bu da nereye giderse onu övüyor sonra da yemeyin zararlı diyor. Lahmacun en yararlı fast food şişmanlatmaz diyordu, şimdi yemeyin obezite yapar diyor.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Irak'ın kuzeyindeki terör operasyonları
  1. Irak'ın kuzeyindeki terör operasyonları
  2. MÜSİAD İzmir İl Başkanı: İslam karşıtı..
  3. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa..
  4. Kaymakam sayesinde teknoloji..
  5. Aydemir’den islamofobi tepkisi
  6. Bağcılar Belediyesi'nin kekemelik..
  7. Eyüpsultan'da çatı yanarken arkadaki..
  8. Kayakçılar Aslı Nemutlu adına..
  9. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'a 3..
  10. Zaferin 104. yıl coşkusu 17 Burda AVM’..
  11. Yeni Zelanda saldırı kurbanlarını..
  12. Başkan Gülsoy’dan 18 Mart Şehitleri..
  13. Zeytinburnu'nda parkta dövüp dereye..
  14. Mustafa Pak: Ankara Yavaş’a da,..
  15. Sosyal medya fenomenleri, Diyarbakır’ı..
  16. Erdoğan: "Nasıl oluyor da dünyanın..
  17. "Alışık olduğumuz tablonun da ötesinde..
  18. Dumlupınar’da ’’İslam ve gençlik’’..
  19. Vali Bilmez, İpekyolu ilçesindeki..
  20. Erdoğan: "(Terörist) İstanbul'a..
CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!

Günün Karikatürü

16 mart 2019
Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler