Canan Karatay mutluluk içeceğini açıkladı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü ve eşi Zeynep Sözlü, 1. Adana Sağlık Festivali'nin davetlilerinden İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ı yöresel yemeklerin ve içeceklerin bulunduğu sofrada ağırladı.

Prof. Dr. Canan Karatay, patlıcan ve biberin kış aylarında tüketilmesinin sağlık açısından sakıncalarını anlatarak, "Ben kışın patlıcan, biber yenmesine karşıyım" dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve eşi Zeynep Sözlü, Canan Karatay'ı Adana kebabı, ciğer kebabı, şalgam suyu, turp, karışık turşu, salata çeşitleri, yoğurt, mercimekli bulgur pilavı, tereyağı, keçi peyniri ve koyun peynirinin bulunduğu sofrada misafir etti.

Proteini yağıyla birlikte tüketin

Sağlıklı beslenme üzerine yapılan sohbette kuyruk yağlı kebap, ciğer kebabı, şalgam suyu, turp ve turşu çeşitlerinin çok faydalı gıdalar olduğunu söyleyen Karatay, proteinin yağıyla birlikte yendiği zaman vücuda fayda sağladığını anlattı.

Mutlu olmak isteyen şalgam suyu içsin

Adana'nın milli içeceği şalgam suyuna övgüler yağdıran Karatay, doğal olarak fermente olan şalgam suyu, doğal yoğurt ve evde yapılmış turşu çeşitlerinin bol bol tüketilmesini tavsiye etti.

Mutluluk hormonu olan serotonin bağırsaklarda oluştuğunu anımsatan Karatay, "Serotonin üretmek için en doğru besinler, evde yapılmış turşu, doğal fermente olmuş şalgam suyu, sirke ve yoğurttur. Lahana, turp, brokoli, soğan, sarımsak, doğal tereyağı, zeytinyağı, keçi peyniri, koyun peyniri de serotonin sağlar. Geleneksel yöntemlerle yapılmış turşu suyu, şalgam suyu en sağlıklı içeceklerdir" diye konuştu.

Obeziteye neden oluyor

Karatay; makarna, baklava, börek, lahmacun, pizza, hamburger, sandviç ve gazlı içeceklerin tüketilmesinin obeziteye neden olduğunu dile getirdi.