Canan Karatay kaya tuzunu önerdi! Son derece önemli! Yararına bakın ne: kış için vazgeçilmez olacak

Tuz tüketimi konusunda önemli isimlerden birisi olan Prof. Dr. Canan Karatay, doğru tuz kullanımının sağlığımız için çok önemli bir etken olduğunu vurgulamaya devam ediyor. Karatay tuz kullanımını kısıtlayan görüşlere karşı çıkarak, vücudumuzun tuza ihtiyaç duyduğunu ancak bu ihtiyacı da doğru tuzu kullanarak karşılamamız gerektiğini söylüyor. Peki Karatay’ın bahsettiği bu en sağlıklı tuz hangisi?

Canan Karatay Hangi Tuzu Öneriyor? Yapay Tuz Neden Kullanılmamalı?

Vücudumuzun yapay maddeleri özümseyemediğini vurgulayarak rafine tuzdan uzak durmamız gerektiğini her fırsatta dile getiren Prof. Dr. Canan Karatay’a göre, vücudumuzun tuz ihtiyacını doğal ve işlenmemiş olan kristal kaya tuzu ile karşılamamız gerekiyor. Karatay, asırlar boyunca kaya tuzunun tüketildiğini, yiyecekleri saklamak için de yine kaya tuzunun tercih edildiğini söylüyor. Yapılan araştırmalarında gösterdiği gibi kristal kaya tuzu, temiz içeriği ve yüksek mineralli yapısı sayesinde vücudumuzun ihtiyacını karşılamada en doğru seçenek olarak görülüyor. Doğal yapısı sayesinde de saklama yöntemi olarak kullanıldığında yiyeceklerin bozulmadan saklanmasına yardımcı oluyor.

Karatay, toplumumuzda bulunan tuz kullanılmamasına yönelik algı ve uyarılarında yanlış olduğunu dile getiriyor. Çünkü vücudumuzun çeşitli işlevleri yerine getirmesi için tuza ihtiyacı olduğu bilimsel bir gerçek. Kırmızı ve beyaz kan dolaşımımızda tuz ve minerallerin bulunduğu, ayrıca minerallerin hücre içerisinde de dengeli bir şekilde bulunması gerektiğini gösteren araştırmalar, aslında bize tuzsuz bir hayat düşünemeyeceğimizi gösteriyor.

Rafine Tuz (Yapay Tuz) Neden Zararlıdır?

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Rafine edilmiş, işlenmiş, doğallığı bozulmuş deniz tuzu ve diğer tuzların kullanımına tamamen karşı çıkan Prof. Dr. Canan Karatay’a göre, rafine sofra tuzu kullanımı vücudumuza zarar verir ve çeşitli hastalıkların gelişmesinde büyük bir payı vardır. Çünkü tuzu temizlemek amacı ile yapılan rafine işlemi, tuzun rengini beyazlatmak, akışkanlığını artırmak, topaklanmasını önlemek gibi amaçlarla, tuza kimyasal maddeler eklenmesidir. mayituz'un aktardığı haberde: Bu işlem tuzun içerisinde bulunan doğal mineralleri yok eder ve tuzun sodyum oranının artmasına sebep olur. Ayrıca eklenen kimyasallar insan sağlığına büyük zarar veren ve çeşitli hastalıklara neden olan kimyasallardır.

Rafine sofra tuzunun, vücudumuza faydadan çok zarar verdiğini söyleyen Prof. Dr. Canan Karatay’a göre, kaya tuzu, himalaya tuzu gibi doğal tuzların kullanımı vücudumuzun sodyum ve mineral ihtiyacını karşılamak için son derece önemli.

Kristal Kaya Tuzunun diğer Tuzlardan Farkı Nedir?

Rafine edilmemiş, kimyasal eklenmemiş, hava ve çevre kirliliğine maruz kalmamış kristal kaya tuzu kullanımın sağlığımız için çok önemli olduğunu dile getiren Karatay, kristal kaya tuzunun sodyum oranının rafine sofra tuzundan %60 daha az olduğunu vurguluyor. Ayrıca farklı bölgelerde bulunan kaya tuzlarının içeriklerinin aynı olduğu, ancak bulunduğu bölgeye göre bu içeriklerin oranlarında farklılık görülebileceğini söyleyen Prof. Dr. Canan Karatay’a göre kristal kaya tuzu kullanımı vücudumuz için son derece önemli.

Tuzun tansiyonu yükselttiğine yönelik algının da yanlış olduğunu söyleyen Karatay, rafine sofra tuzunun içerisinde bulunan kimyasallardan dolayı tansiyonu yükselttiğini ancak kristal kaya tuzunun doğal ve bol mineralli yapısı sayesinde tansiyonu yükseltmediğini söylüyor. Ayrıca rafine softa tuzuna yapılan iyot ilavesinin, vücudumuzun iyot ihtiyacını karşılamak için yeterli olmadığını da belirtiyor.

Mayi Tuz Kristal Kaya Tuzu Yerine Geçer mi?

Mayi Tuz, yerin 1300 metre altında bulunan fay kırığından çıkan sıcak su ile oluşan ve yer yüzüne tuzlu su çıkan bir tuz çeşididir. Çıkış formu ile kaya tuzundan farklı olsa da aslında tuzluluğunu yer altında bulunan kaya tuzlarından aldığı için kökeni kaya tuzuna dayanmaktadır. Mayi Tuz, Kırıkkale Delice bölgesinde, yer altında bulunan kaya tuzunun, yer yüzüne sıvı formda çıkmış halidir. Tıpkı Prof. Dr. Canan Karatay’ın anlattığı için çevre ve hava kirliliğinden etkilenmez, rafine edilmeden yalnızca güneşte kristalleştirilerek üretilir, sodyum oranı rafine sofra tuzundan düşüktür ve mineral oranları yüksektir. Mayi Tuz, Prof. Dr. Canan Karatay’ın doğru tuz önerisinde bulunan bütün kriterleri fazlasıyla karşılamaktadır ve gönül rahatlığı ile tercih edilebilir.