Canan Karatay ısrarla öneriyor! Hazır mısınız? Süper besin kolajen yüklüyor: Yiyene hastalık bulaşmaz! Ne yapmalı?

Sağlıklı bir yaşam sürdürmek için verdiği öneriler ile sık sık gündem olan Prof. Dr. Canan Karatay, özellikle bazı besinlerin düzenli tüketimine sıklıkla dikkat çekiyor. Cilt için vazgeçilmez olması dışında öyle faydaları var ki... Bir besin var ki Karatay hastalıkların tüm devasının onda olduğunu söylüyor. İşte binlerce yıldır topraklarımızdaki şifa deposu...

Prof. Dr. Canan Karatay, sağlığımız için faydalı pek çok besinin önerisinde bulunuyor. Kimi zaman sert ve olay olan açıklamaları ile dikkat çeken uzman isim özellikle tek bir besinin her türlü derdimize derman olacağını söylüyor.

Posta Gazetesi'nin haberine göre pandemi döneminde koronavirüse karşı bile koruma sağladığını iddia ettiği kelle paçayı her fırsatta öven Karatay, geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda bu mucize besin hakkında şu sözleri sarf etmişti:

"Kelle ve ayak paça süper besindir. O kadar süperdir ki, bizim gibi yaşlıların diz, kalça ve bel ağrılarını giderir. Hastalıkları, korona virüsünü ve diğer bütün virüsleri önler. Vücudunuzun bağışıklık sistemi güçlü olursa hiçbir hastalık bulaşmaz size.

Sabah akşam kelle paça yemeği ihmal etmeyiniz efendim. Kolajen çok iyidir, glikoz amini çok iyidir ve mikropları öldürür. Bağırsak florasını düzenlediği için hastalanmazsınız, kalp hastası olmazsınız, grip ve alzheimer olmazsınız, çocuklar aksırmaz ve öksürmez.”

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Peki, Karatay'ın bu denli övdüğü kelle paça çorbasının alametifarikası ne? İşte yanıtı...

KELLE PAÇANIN FAYDALARI NELERDİR

Kelle paça çorbası, özellikle Türk mutfağında çok sevilen, sağlık açısından birçok faydası bulunan geleneksel bir yemektir. Genellikle kuzu, koyun veya dana başı (kelle) ve ayak (paça) gibi kemikli bölgelerden yapılan bu çorba, zengin besin içeriğiyle bilinir. Kelle paça çorbası, içerdiği kolajen, protein ve mineraller sayesinde vücudu güçlendirir ve çeşitli sağlık sorunlarına iyi gelir. İşte kelle paça çorbasının başlıca faydaları...

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Kelle paça çorbası, özellikle soğuk kış aylarında tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. İçerdiği yüksek protein, vitamin ve mineraller sayesinde vücudu enfeksiyonlara karşı korur ve hastalıklara karşı direnci artırır.

KEMİK VE EKLEM SAĞLIĞINI DESTEKLER

Kemik ve eklem sağlığı için son derece faydalıdır. Kemiklerin kaynatılmasıyla elde edilen kolajen, glukozamin ve kondroitin sülfat gibi bileşenler, eklem ağrılarını hafifletir ve kıkırdak dokusunu korur. Özellikle osteoartrit gibi eklem hastalıklarına karşı koruyucu etkisi vardır.

SİNDİRİM SİSTEMİNE YARDIMCI OLUR

Sindirim sistemi üzerinde yatıştırıcı ve düzenleyici bir etkiye sahiptir. İçerdiği jelatin ve kolajen, bağırsakların sağlıklı çalışmasına yardımcı olur ve sindirimi kolaylaştırır. Mide ve bağırsaklarda koruyucu bir tabaka oluşturarak sindirim sistemi hastalıklarının önlenmesine katkıda bulunur.

CİLT SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR

Kelle paça çorbası, cilt sağlığı üzerinde olumlu etkiler sağlar. İçeriğindeki kolajen, cildin elastikiyetini artırır, kırışıklıkları azaltır ve cildin genç görünmesini sağlar. Düzenli olarak tüketildiğinde, cilt dokusunu güçlendirir ve cilt problemlerinin iyileşmesine yardımcı olur.

KASLARI GÜÇLENDİRİR

Yüksek protein içeriği ile kelle paça çorbası, kas kütlesinin korunmasına ve güçlenmesine yardımcı olur. Özellikle sporcular ve ağır işlerde çalışanlar için kelle paça, kasların onarılmasına ve yenilenmesine katkı sağlar.

ENERJİ VERİR VE GÜÇLENDİRİR

İçerdiği besinler sayesinde enerji verir ve vücudu güçlendirir. Yorgunluk ve halsizlik gibi durumlarda tüketildiğinde, vücuda gerekli enerjiyi sağlayarak toparlanmayı hızlandırır. Bu nedenle, özellikle ameliyat sonrası iyileşme dönemlerinde veya ağır fiziksel aktiviteler sonrası tüketilmesi önerilir.

HASTALIKLARA KARŞI KORUMA SAĞLAR

Soğuk algınlığı, grip ve benzeri hastalıklara karşı kelle paça çorbası tüketmek oldukça faydalıdır. Çorbanın sıcaklığı ve besleyici içeriği, boğaz ağrısını hafifletir, vücudu ısıtır ve hastalıklara karşı direnci artırır.

KANSIZLIĞI BİTİRİR, DEMİRLE DOLUDUR

Kelle paça çorbası, demir açısından zengin bir besindir ve kansızlık (anemi) sorunuyla mücadelede etkili olabilir. Düzenli olarak tüketildiğinde, vücudun demir ihtiyacını karşılayarak kan yapımını destekler.

İLTİHAPLANMAYI AZALTIR

Doğal bir anti-inflamatuar olarak bilinir. Vücuttaki iltihaplanmaları azaltır ve eklem ağrıları gibi inflamatuar durumların semptomlarını hafifletebilir. Bu nedenle, romatizmal hastalıkları olan kişiler için faydalı bir besin kaynağıdır.

YARALARIN İYİLEŞMESİNİ HIZLANDIRIR, KOLAJEN DOLUDUR

İçerdiği protein ve kolajen sayesinde kelle paça çorbası, yaraların daha hızlı iyileşmesine katkıda bulunur. Vücutta doku onarımını destekler ve ameliyat sonrası iyileşme sürecini hızlandırabilir.

Kelle paça çorbası, geleneksel bir lezzet olmasının yanı sıra, sağlık açısından birçok fayda sunan güçlü bir besin kaynağıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirir, kemik ve eklem sağlığını destekler, sindirim sistemini iyileştirir ve enerji verir. Bu nedenle, özellikle soğuk kış günlerinde ve iyileşme dönemlerinde kelle paça çorbasını tüketmek, hem bedeninizi hem de ruhunuzu besleyebilir. Ancak, çorbanın yüksek kalori ve kolesterol içeriği nedeniyle ölçülü tüketilmesi önemlidir. Sağlıklı bir yaşam için, kelle paça çorbasını dengeli bir beslenme düzeninin parçası olarak tüketebilirsiniz.

KELLE PAÇA ÇORBASI NASIL YAPILIR

Malzemeleri

500 gram kelle

500 gram paça

Sos için:

1 adet limon suyu

Tuz

1 tatlı kaşığı sirke

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Pul biber, sarımsak

YAPILIŞI:

Öncelikle kelle ve paçayı güzelce temizleyin. Ardından düdüklü tencerenin içerisine koyun ve üzerine tencereyi doldurana kadar su ekleyin.

Etler kemikten ayrılana kadar pişirin. Haşlanan etleri süzgeçten geçirin ve başka bir kaba alın.

Oda sıcaklığında bekleterek soğumaya bırakın. Haşlama suyunu ise ayrı bir kabın içinde bekletin.

Dilin zarını çıkarın ve kuşbaşı şeklinde doğrayın. Kelle ve paçayı da küçük küçük doğrayın.

Doğradığınız etleri haşlama suyunun içerisine geri koyun ve tekrar pişirin.

Sos için 1 tatlı kaşığı sirke, limon suyu, sıvı yağ, pul biber ve tuzu karıştırın. Yemeğin içerisine yavaş yavaş ekleyin.

Daha sonra çorbanın üzerine sarımsak ekleyin ve sıcak bir şekilde servis edin. Afiyet olsun!

Bu mucize çorbanın kasesi, 350-400 kalori aralığında değerlendirilir.