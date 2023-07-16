İbn-i Sina'nın günümüzde sık rastlanan hastalıklar için verdiği 8 şifalı tarif: Yiyen şifasına şaştı kaldı! Bakın ne

Reçetede yok yok: Astım/nefes darlığı! Nefes darlığı veya astımı olanları da unutmadı İbn-i Sina. Hekim, yolda yürürken göğsünü tutan ve nefes almakta zorluk çeken birini gördüğünüzde ne yapmanız gerektiğini şöyle anlattı: "Pişirilmiş kuru zufa otu yedirin, ada soğanı sıyrığı, geven, sarı incir, kabuksuz badem ve bal ile birlikte yedirerek içirin. Ceviz yağı ile birlikte nohut suyu, dereotu da yedirin ve sıcak su içirin" Ne kadar doğru: Sağlık için bazı tavsiyeler İbn-i Sina'nın beslenmeden uykuya, hareketten günlük yaşama çeşitli tavsiyeleri mevcut. Hastalıklara değinmişken bunlardan da bahsetmemek olmaz dedik ve cevher niteliğindeki tavsiyelerinden örnekleri bir araya getirdik. • Yenilen ve içilen şeyler, hastalıkların sebeplerinden biridir. (O yüzden ne yiyip içtiğimize dikkat etmeliyiz.) • Kısa sürede zayıflayanlar yine kısa sürede kilo alabilirler. Uzun sürede zayıflayanlar ise uzun sürede şişmanlar. • 2 öğün yemek sağlık, 3 öğün yemek hastalıktır. • Yemek hazmedilmeden üstüne yeniden bir şey yenilmemelidir. • Tek çeşit değil, farklı çeşit yemekler yenilmeli. • Hareket edilmeli, hızlı değil yavaş yürünmeli. • Tatlılar kan yapar, cinselliğe pozitif etkilidir. Ancak hamurlu tatlıların sindirimi ağır olup damarları tıkar. • Yemekte su içmek susuzluğu giderir ama yemekten çok olmamalıdır. Ayrıca ılık su faydasızdır. • Uyku organları dinlendirir ve yemeklerin sindirilmesini sağlar. Kişiyi ve nefsi korur. Yeterli miktarda uyumak gerekir; ne eksik, ne fazla.