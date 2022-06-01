Canan Karatay hastaların söylemeye utandığı hastalığı açıkladı
Canan Karatay Türkiye'de yaygın görülen ama söylenilmeye utanan hastalık için uyardı. “Pandemisi var, konuşulmuyor.” Diyen Prof. Dr. Canan Karatay'ın dikkat çektiği hastalık kabızlık...
Canan Karatay, kabızlıkla ilgili uyardı. Kabızlık için tuzlu su öneren Prof. Dr. Canan Karatay, özellikle kaya tuzunu tavsiye etti.
Sabah Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan Canan Karatay şunları söyledi:
"Tuz olmazsa kabız olursunuz. Kabız olursanız da tüm hastalıklar devreye girer. Obezite ve kabızlık Türkiye'de çok yaygın. Pandemisi var, konuşulmuyor. Hastalar utanıyorlar. Söze affedersiniz diye başlıyorlar. Kabızsan kabızsın. Kabızlık çok önemli."