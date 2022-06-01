Canan Karatay hastaların söylemeye utandığı hastalığı açıkladı

Canan Karatay, kabızlıkla ilgili uyardı. Kabızlık için tuzlu su öneren Prof. Dr. Canan Karatay, özellikle kaya tuzunu tavsiye etti.

Sabah Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan Canan Karatay şunları söyledi:

"Tuz olmazsa kabız olursunuz. Kabız olursanız da tüm hastalıklar devreye girer. Obezite ve kabızlık Türkiye'de çok yaygın. Pandemisi var, konuşulmuyor. Hastalar utanıyorlar. Söze affedersiniz diye başlıyorlar. Kabızsan kabızsın. Kabızlık çok önemli."