Canan Karatay: En tatlı zehir şekerdir!

Şeker neye denir?

Glikoz ve fruktoz yan yana geldiğinde "sakkoroz" meydana gelir. Yani şeker pancarı ya da şeker kamışındaki şeker budur, bu çaya da konan şekerdir. Şeker kamışı ya da şeker pancarından elde edilen şeker ilaveleri eşit oranda glikoz ve fruktoz içerir.

Şeker neden zararlı?

Yoğun şeker tüketimi insülin direncini tetikleyerek tip 2 diyabet riskini artırır. Bu durum da obeziteyi beraberinde getirir. Medicine enstitüsü raporuna göre şeker kan trigliserit ve LDL kolesterolü yükselmesine neden olarak kalp hastalığı riskini, fazla trigliserid birikmesi ise karaciğer yağlanmasını artırmaktadır.

Prof. Dr. Canan Karatay, şekerin karaciğeri mahvettiğini vurguladı. Sosyal medyadan faydalı paylaşımlarda bulunan Canan Karatay, şeker için "Bunun lamı cimi yoktur." dedi.

Şekerin tehlikeli besin olduğunu belirtti. Canan Karatay, "En tatlı zehir şeker, karaciğeri mahveder. Bütün hastalıkların temelini en tatlı zehir şeker atar." dedi.

Birçok etkinliğe konferansa katılan Canan Karatay şekerin hayatları mahvettiğini, şeker hastalığı, obezite, alzaymır, depresyon, parkinson, kanser hastalıklarına neden olduğunu vurguladı.

Şekerin zararları nelerdir?