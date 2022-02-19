Canan Karatay'ın önerdiği tirşik çorbası faydaları nelerdir? Tirşik çorbası nasıl yapılır?

Prof. Dr. Canan Karatay, hastalıklara karşı tirşik çorbasını öneriyor.

Prof. Dr. Canan Karatay, Kahramanmaraş'ta 'Andırın doktoru' diye bilinen meşhur 'tirşik çorbası'nın yüksek dozda antioksidan içerdiğini belirterek, "Bunu kışın bol bol yerseniz grip olmazsınız" dedi.

Canan Karatay'ın önerdiği tirşik çorbası tarifi..

Tirşik çorbası tarifi

Tirşik çorbası malzemeler

500 gram dövme

1 kg.tırşık

1 kase dolusu yoğurt

500 gram nohut

1 çorba kaşığı tuz

4 yemek kaşığı un

Aldığı kadar su

Tirşik çorbası nasıl yapılır?

Tirşik çorbası tarifi için tırşık yapraklarını ince ince doğrayıp bol su ile yıkayın. Yoğurdu çırpıp nohut ve dövmeleri de yıkayın Suyu ısıtıp malzemeleri büyükçe bir tencerenin içerisine ekleyin. Tuzunu ilave edip karıştırın Üzerine un ekleyin ve bu şekilde pişirmeden önce 1 gün bekletin. Bir sonraki gün ocağa alın ve iyice kaynatın. Piştiğini anladığınızda ocaktan alıp serivis yapın. Afiyet olsun.

Tırşik çorbası faydaları

İçeriğinde yüksek oranda antioksidan bulunduran tirşik çorbası grip, nezle gibi soğuk algınlıklarında vücudu destekleyerek mikroplara karşı korur.

Kansere karşı vücut hücrelerini korur ve kanserli hücrelerin yayılmasını engeller.

Sindirim ve boşaltım sistemini düzenleyicidir.

Tirşiğin yanına ne gider?

Özellikle bulgur pilavı eşliğinde servis yapılır. Hem soğuk hemde sıcak olarak tüketilir.