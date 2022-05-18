Canan Karatay bombayı patlattı! Bunu her sabah içerseniz beyniniz açılır, cin gibi olursunuz

Prof. Dr. Canan Karatay, her sabah aç karnına Türk kahvesi içtiğini söyledi. Çiçeklerini bile sabah kahvesiyle beslediğini belirten Karatay, “Bir Türk kahvesi fincanı, domatesin verdiği antioksidandan 100 daha fazla antioksidan verir vücudunuza. Beyni de açar, cin gibi olursunuz…” dedi.

Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı beslenmeye dair önerileriyle kamuoyunun gündeminde kalmaya devam diyor. Ezber bozan açıklamalarıyla öne çıkan Karatay, sağlıklı yaşama dair GZT’den Ümmü Gülsüm Durmuş'a konuştu.

Karatay her sabah mutlaka tükettiği, çiçeklerini bile beslerken kullandığı besin kaynağını anlattı. Her sabah mutlaka bir fincan Türk kahvesi içtiğini söyleyen Karatay, şekere karşı açtığı savaşı, burada da devam ettirdi.

Türk kahvesinin şekeri sevmediğini, mutlaka şekersiz tüketilmesi gerektiğini belirten ünlü doktor, kahvenin çok güçlü bir antioksidan olduğunun altını çizdi.

Karatay, “Kahve çok önemli, çok güçlü bir antioksidan… Ben sabah aç karnına içerim. Uyandırır, rahatlatır, çok güçlü antioksidandır” şeklinde konuştu.

Bir Türk kahvesi fincanı domatesten 100 kat daha etkili

Türk kahvesinin uyandırdığını ve rahatlattığını ifade eden Karatay, antioksidan açısından da zengin olduğunun altını çizdi. Bir fincan Türk kahvesinden alınan antioksidanın bir domatesten alınandan çok daha etkili olduğunu belirten Karatay, “Bir Türk kahvesi fincanı, domatesin verdiği antioksidandan 100 daha fazla antioksidan verir vücudunuza. Beyni de açar, cin gibi olursunuz…” sözleriyle açıklamalarına devam etti.

"Çiçeklerimi sabah kahvesiyle beslerim"

Türk kahvesinin çok güçlü bir antioksidan olduğunu belirten Prof. Dr. Canan Karatay, evindeki bütün çiçeklerini sabah kahvesiyle beslediğini açıkladı. Sabahları aç karnına içtiği Türk kahvesinin telvesiyle çiçeklerini suladığını belirten Karatay, “Kendim kahvemi içerim, kahve suyuyla, en doğal gübredir. Kahve telvesini, Türk kahvesinin telvesinden bahsediyorum, başka kahvelerden bahsetmiyorum, sulandırıp bütün çiçeklerinize dökebilirsiniz, bitkilerinize dökebilirsiniz. Gördüğünüz tüm bitkilerimin altında Türk kahvesi vardır.” sözleriyle Türk kahvesinin faydalarının sınırsız olduğunu adeta kanıtladı.

"İşlenmiş kahve ve süt tozuna dikkat"

Karatay, işlenmiş kahvelerin ve süt tozunun yüksek oranda şeker içerdiğini ve kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini belirterek, “İşlemişlere tabi ki karşıyım. Latte'ler tabi ki işlenmiş. Süt tozu kesinlikle yasak” sözleriyle sade Türk kahvesinin çok daha faydalı ve etkili olduğunu bir kez daha hatırlattı.