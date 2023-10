Canan Karatay, bağışıklık sistemimizi zırh gibi koruyor diyerek duyurdu! Eris varyantına karşı bunları mutlaka tüketin..

Sağlıklı beslenme ve kalp sağlığıyla ilgili verdiği tavsiyelerle adından sıkça söz ettiren iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, bu defa Eris varyantına karşı uyarılarda bulundu. Karatay, sonbahar ve kış aylarına girdiğimiz şu günlerde bağışıklık sistemimizi zırh gibi koruyacak besinleri açıkladı ve bu besinleri her gün tüketmemizi tavsiye etti.

Bu aylarda bağışıklık zırhımızı güçlendirmemiz lazım' diyen Karatay; 'Turşu, turşu suyu ve sirke çok önemli. Evde sirke yapmaya başlayın. Bol bol sirke ile garagara yapın. Sirke ile gargara virüsleri ağız mukozasında burun mukozasından gırtlağımızdaki virüsleri öldürür. Sirke virüsleri, bakterileri, toksinleri ve mantarları öldürüyor.' dedi.

Son günlerde sıkça gündeme gelen Eris varyantına da değinen Karatay 'Yeni virüs yok kardeşim, bütün virüsler asırlardan beri kılıf değiştirir varyant varyant. Bu virüsler her zaman var, her zaman uykuda. Bunlar ne zaman faaliyete geçiriyor vücut sistemimizin direnci kırıldığı zaman...' sözleriyle dikkat çekti.

Kış aylarında bağışıklık zırhımızı güçlendirmek için en çok tüketmemiz gereken yiyecekleri de açıklayan Karatay; 'Kelle paça ve kemik suyunu şimdiden her gün içmeye başlayacağız. Kelle paça yapamayanlar içemeyenler, kemik suyu yapabilirler. Bunların mutlaka içilmesi lazım. D vitamininin yüksek olması lazım. C vitamini çok yüksek olması lazım. Sirke ve turşu suyunda C vitamini ve E vitamini var.' ifadelerini kullandı.

ERİS VARYANTI NEDİR?

Eris varyantı, COVID-19'un Omicron varyantının bir alt türü olarak tanılanmıştır. İlk olarak Şubat 2023'te Güney Afrika'da tespit edilen Eris virüsünün, hızlı bir yayılımla dünyanın diğer bölgelerine de yayıldığı verisine ulaşılmıştır.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Dünya Sağlık Örgütü tarafından Eris varyantının belirtilerinin, diğer COVID-19 varyantlarının belirtilerine benzer olduğu tespiti yapılmıştır.

En yaygın görülen belirtiler şunlardır;

Ateş,

Öksürük,

Boğaz ağrısı,

Nefes darlığı veya solunum güçlüğü,

Kas ağrıları veya kas güçsüzlüğü,

Baş ağrısı,

Yorgunluk,

Burun akıntısı veya tıkanıklığı,

Tat veya koku kaybı,

İshal veya mide rahatsızlığı