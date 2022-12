Canan Karatay alkali su tarifi! Su ne zaman içilmeli ne zaman içilmemeli? Önerdi: Bağışıklık sisteminizi tavan yapacak

Havaların soğumasıyla birlikte grip vakaları hızla artmaya başladı. Uzmanlar mevsim değişikliğiyle beraber görülen grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklardan korunmak istiyorsanız mutlaka bol bol su için diyor.

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'da konuk olarak katıldığı söyleşide su nasıl içilmeli? Günde kaç litre su içilmeli? sorularını yanıtladı. Karatay: Vücudumuzun yeterli miktarda su alması gerektiğini belirtti. Ancak alınan suyun tuzlu olması gerektiğinin altını çizdi. Özellikle kışın kelle paça çorbası önerisinde bulunan Canan Karatay'dan su tüketilmesine dair ilginç açıklama...

Vücudumuzun sodyum ihtiyacını karşılamak için bir miktar tuza ihtiyacı olsa da tuz kullanımı özellikle çeşidine ve tüketim miktarına göre zararlı hale geliyor.

Sağlıklı olmak için suyun yanında vücuda yeterli hayvansal yağ, protein gidecek!

Karatay: yeterli miktarda saf su değil tuzlu su tüketilmesi gerektiğini söyledi. Günde 2,5-3 litre su içilecek dedi.

İŞTE KARATAY'IN O ÇARPICI AÇIKLAMASI;

"Sağlıklı olmak için suyun yanında vücuda yeterli hayvansal yağ, protein gidecek. O zaman hastalanmıyoruz. Hastalanmış olsak bile yavaş yavaş hastalıklarımızdan kurtuluyoruz. Yeterli miktarda su için ama bu su sağlıklı su olmalı. Sağlıklı su dediğimiz bildiğiniz alınan şişedeki su değil. Nedir o, yüzde 60 ila 80 arasındaki tuzlu su. Bu oran da yaşa göre değişir. Saf su değil, tuzlu su için. İçi tuz dolu olacak. Dengeli, içi minerallerle dolu su için çünkü bu, vücutta tüm işlevleri görecek. Göz görecek, sinir sistemini rahatlatacak. Aklınıza ne gelirse. İçi mineral dolu tuzlu su olması tüm hücrelerimize yararlı. Onun dışında da yüzde 20 oranında hayvansal protein, bunun yanında da yüzde 19,9 oranında hayvansal yağ olacak. Bunlar dengeli olarak vücuda arz edildiği zaman hücrelerin toparlandığı görülecek."

Karatay konuşmasının devamında ise beyin için en önemli olan vitaminin B olduğunu işte şu sözlerle anlattı:

"Kan şekerini düşürüp insülin direncini kıracak gıdalarla beslenmek gerekiyor. Sağlıklı proteinler, sağlıklı yağlar ve sağlıklı karbonhidratlarla beslenip köy yumurtası, köy tereyağ, doğal etler, hakiki zeytinyağ tüketilebilir. Böylece tokluk hissi oluşur, kan şekerinde ani çıkışlar olmaz, karaciğer, pankreas, mide ve bağırsak görevlerini rahatça yerine getirir, metabolizma yavaşlamaz, yağlar depolanmaz, şişmanlık ve obezite önlenir, şeker hastalığı gelişmez. Bahar mevsiminde 30-40 enginar yemek karaciğeri korur. Lahana, karnabahar ve brokoli bol miktarda tüketilmelidir. Omega 3, A, D, E, K, B, C vitaminleri ile çinko, klor, potasyum, sülfür, sodyum gibi vitamin ve mineralleri sebze ve meyvelerle vücuda takviyeler yapmak gerekiyor. Beynimiz ve sinir sistemimiz için en önemli vitamin B vitaminidir. Birçok bilimsel çalışmada B vitaminin ileri yaşlarda hafıza kaybını önlediği öğreniliyor. B6 vitamini alzheimer hastalığı riskini azaltır. Ispanak, sarımsak, balık, kırmızı et, havuç, yumurta, kuruyemiş tüketilebilir. Çinko kaybı da kısırlık ve depresyon gibi rahatsızlıklara sebep oluyor. Fast food ile beslenmekten uzak durmak gerekiyor. İyot eksikliği meme kanseri başta olmak üzere birçok kanser riskini artırıyor. Deniz börülcesi, kaya koruğu, balık çeşitleri ve kristal kaya tuzu bu bağlamda tüketilmeli. İşlem görmüş ve raf ömrü uzatılmış her gıda ürünü hasta eder. Bu yüzden gıdalara konulan kimyasalların ve toksinler vücuda girmemesi lazım. Vücut canlı bir organizma olduğu için bunları kabul edemiyor."

Canan Karatay'ın favori çorbalarından. Kemik suyu çorbası tarifi arayanlar için ilikli kemik çorbası tarifi...

En az kelle paça çorbası kadar etkili ve lezzetli.

Gerekli malzemeler;

6 adet ilikli kemik

2 litre su

1 tatlı kaşığı tuz

1 yumurta sarısı

3 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı un

Tuz

Pul biber

Nane

Maydanoz

KEMİK SUYU ÇORBASININ TARİFİ

6 adet ilikli kemiği bir tencereye alın ve üzerine 2 litre su ile tuz ekleyin. 1,5 saat kadar kaynatın. Suyun çeşme suyu değil içme suyu olması gerekiyor.

Daha sonra ayrı bir kabın içine 1 yumurta sarısı, 3 yemek kaşığı yoğurdu ekleyin ve karıştırın. Ben genelde süzme yoğurt kullanıyorum. Süzme yoğurtla yapılan kemik suyu çorbası çok daha lezzetli oluyor.

Üzerine tuz ve 1 yemek kaşığı unu ekleyin karıştırın ve son olarak arzunuza göre nane ve pul biberi ekleyin. Çorbanıza birazda kimyon ekleyebilirsiniz. Kimyon farklı bir lezzet katıyor.

Pişen kemik suyunuzu bir süzgeç yardımıyla tencereye süzün.

Hazırladığınız karışım içerisine süzdüğünüz kemik suyundan 2-3 kepçe koyun ve karıştırın.

Daha sonra karışımı kemik suyuna yavaş yavaş dökerek karıştırmaya devam edin.

Üzerini maydanoz ya da istediğiniz baharatlarla süsleyip, servis yapabilirsiniz. Çorbanızın şifasını katlamak için kasenize 1 dilim limonun suyunu sıkın. 1 tatlı kaşığı kadarda elma sirkesi ekleyin. Böylelikle kemik suyu çorbanızın şifasını katlamış olacaksınız.

Su ne zaman İçilmeli ne zaman içilmemeli?

İçtiğimiz su, midemizde vücut sıcaklığına ulaşır ve oradan da bağırsaklara geçer. İşte bu nedenle su içmek için en doğru zaman yemekten 20 dakika öncedir. Eğer o sırada su içmemişsek yemek yedikten bir saat sonra içmek gerekir.

Yemek yerken su içmek hadis: Cenâb-ı Hak: “Yiyiniz, içiniz, fakat israf etmeyiniz.”2 buyurmuştur. İnsan bünyesini tanıyan otoriteler, yemek esnasında veya yemekten hemen sonra az miktarda su içilebileceğini, fakat çok su içmek için yemekten iki saat kadar sonrayı beklemenin daha sağlıklı olacağını vurgulamışlardır.