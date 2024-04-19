Canan Karatay açıkladı! Kolajen için bunları yapın: Tedirgin eden görüntüler, çöken cilt için ev yapımı kolajen deposu

Prof. Dr. Canan Karatay, kolajenle ilgili merak edilenleri açıkladı. Özellikle son yıllarda genç bir cilde sahip olmak için kolajen tabletlerine ilginin artmasını değerlendiren Canan Karatay, gençlere seslendi.

Aksam.com.tr'den Merve Kantarcı Çulha'ya değerlendirmelerde bulunan Canan Karatay, kolajenle ilgili merak edilenleri yanıtladı.

Doğal beslenmeye, egzersize, spora ilgi arttı. Fakat bir yandan da estetiğe, kolajene de talep arttı. Hatta 18-25 yaş arası gençlerin bile estetik yaptırdığını ve kolajen tabletleri aldığını duyuyoruz. Onlar için ne söylemek istersiniz?

"Gençler reklamlara uymasınlar, çevreyi dinlemesinler. Kolajen dediğimiz proteindir. Bunun tozu, tableti olmaz. Kolajen için kelle paça çok önemli. Çünkü kemik suyu var. Kemik suyunda 84 mineral var. Kemik suyunun proteini kolajendir. Yediğin kırmızı et de kolajendir. Bambaşka bir şeymiş gibi sunuluyor. Kolajen tableti satılıyor ama Canan Karatay, 'Kırmızı et yiyin, kelle paça için.' deyince kıyamet kopuyor. Hayvansal yağ yemezseniz cildiniz düzelmez ve tuz, mineral ve sirke hayat kurtarır."