Canan Karatay açıkladı: Çay değil en iyisi maden suyu! Bir şey olmaz deyip geçmeyin, kim içiyor ise dikkat!

Türkiye'de kansızlık pandemisi olduğunu belirten Canan Karatay, kansızlığın sebeplerini açıkladı. Türkiye'de özellikle kadınlarda aneminin yaygın olduğunu belirten Canan Karatay, "Ülkemizde çok yaygın olmasının sebeplerinden biri de yemek yedikten sonra yemeğin üstüne hemen çay içmemiz. Yani diyelim ki çok güzel bir kebap yedik. Yağlı proteinli etleri yedik. Ama onun çay içersek çay içtiğimiz zaman kırmızı ette bulunan demir emilmiyor. Türkiye'deki yaygın kansızlığın en önemli sebeplerinden biri budur." dedi. İşte detaylar...

KANSIZLIĞIN SEBEPLERİ

Kendi kanalarına konuşan Canan Karatay, kansızlıkla ilgili şunları söyledi:

"Anemi kansızlık o kadar yaygın ki pandemi halinde. Ülkemizde doğurganlık çağındaki hanımlarda, adet kanamalarının başlamasından sonra, emzirmeden sonra emziren annelerde, doğum yapıp lohusalıkta emziren annelerde her türlü ameliyattan sonra kansızlık oluşuyor. Aynı zamanda yiyecekler ve içeceklerde kansızlığa sebep olabiliyor. En büyük olay da glutendir. Eğer kronik olarak demir eksikliğiniz varsa kronik bir şekilde kansızlığınız varsa bilin ki gluten entoleransınız var. Yani bağırsaklardan iyi bir şekilde yeterli bir şekilde yedikleriniz sağlıklı da yeseniz dahi emilmiyor. Kansızlıkların sebebi bu."

KANSIZLIK BELİRTİLERİ

Kazalardan sonra kansızlığın arttığına değilenen Karatay, şunları söyledi:

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"Bir de kaza geçirdiğimiz zaman kan kaybettiğimiz zaman hastaneye yattığımız zaman tekrar söylüyorum bilhassa ameliyatlardan sonra çok şiddetli kansızlıklar halsizlikler görüyoruz. Belirtileri neler? En büyük belirtisi kansızlığın halsizlik uyku fazlalığıdır devamlı uyumak isteriz. Yorgunluktur. Bir de sık sık hastalanmaktır. Çünkü bağışıklık sistemini de etkiliyor tabi. Bağışıklık zırhımızı da yavaşlatıyor, zayıflatıyor. Yiyeceklere çok önem vermemiz lazım."

Yine yaygın bir alışkanlık olan yemekten sonra maden suyu içmenin ise bir zararı olmadığını aktardı.

Ülkemizde çok yaygın olmasının sebeplerinden biri de yemek yedikten sonra yemeğin üstüne hemen çay içmemiz. Yani diyelim ki çok güzel bir kebap yedik. Yağlı proteinli etleri yedik. Ama onun çay içersek çay içtiğimiz zaman kırmızı etde bulunan demir emilmiyor. Türkiyedeki yaygın kansızlığın en önemli sebeplerinden biri budur.

KANSIZLIK NASIL GEÇER?

Kansızlığı gidermede en önemli şeyin beslenme olduğunu belirten Karatay, şu şekilde devam etti:

"Doğal beslenme en önemlisi. Fakat vitamin eksiklikleri de çok önemli. Bilhassa B vitaminleri bilhassa folik asit dediğimiz B vitamini ve B1, B2, B3, B4,B5,B12. Yan, tek bir vitamin değil A vitamini D vitamini E vitamini K vitamini. Bütün bunların eksikliğinden hakikaten vücut hormonları enzimleri yetkili ve etkili çalışamadığı için hem bağırsaklardan emilim olmuyor hem kemik iliğinde üretim olmuyor."