Canan Kaftancıoğlu'nun 'takiyye yapmayalım' uyarısı yine kulak ardı edildi!

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Adaylığını ilan ettikten sonra soluğu yanında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile birlikte Malatya'daki bir camide Cuma namazında alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan'ın başladığı günden beri de, 6'lı masa genel başkanlarıyla iftar sofralarında poz veriyor.

CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun, "Takiyye yapmayalım" uyarısını kulak ardı eden Kılıçdaroğlu, Malatya'da bir iftar sofrasında beraberinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile İP'li Akşener'in masaya "cumhurbaşkanı yardımcısı" diye eklediği CHP'li Ekrem İmamoğlu ve CHP'li Mansur Yavaş ile dua ederek poz verdi.

Fotoğraf karesinde arada bir örtünen Akşener yine yarım bağladığı tülbentle görüntü verdi.



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Kılıçdaroğlu bu akşam da beraberinde Ekrem İmamoğlu, Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu ve Gültekin Uysal ile birlikte iftar sofrasında buluştu. Yine dua ederek poz veren genel başkanlar Canan Kaftancıoğlu'nun uyarısını hatırlattı.

Kaftancıoğlu partililerini uyardığı konuşmasında, şu ifadeleri kullanmıştı:

Fakirlikler üzerinden, sol sosyalist değerler üzerinden politik bir hat tutturabilirsek, ne CHP’ye kimse sağa kaymıştır diyebilecektir ne de sağa selam vermek veya oradan oy almak için onlar gibi görünmek gibi benim nezdimde takiyyeci bir görünüşten kurtulmuş olunacaktır. Sağdan oy almak için takiyye yapmayalım.