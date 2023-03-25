  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rus ordusunun bulunduğu Rusya’nın o bölgesine füze saldırısı! Duyuruldu! Ekranlarda olan son görüntüler

BM'den kritik açıklama: 5 milyon insan...

Marmara Üniversitesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasına ilişkin açıklama

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu açıkladı... Kılıçdaroğlu'na oy verecek mi?

Şov yapmaya gittiler neye uğradıklarını şaşırdılar! Millet İttifakı'na Malatya'da şok

Teknoloji devi resmen satılıyor, kararını duyurdu! Türkiye'de binlerce şirketi var: Merak edilen rakamı oldu

Yeni "Ağrı Belediye Başkanı" belli oldu

Rus devi Türkiye kararını duyurdu! Rakamı duyanlar kulaklarına inanamadı

"Batan gemi" dedikleri AK Parti muhalefete resmen fark attı

Dikkat çeken rakam! O marka rakamı sıfırladı: Araçlar kapış kapış satılıyor, 2023 son model sıfır bir araç!
Siyaset Canan Kaftancıoğlu'nun 'takiyye yapmayalım' uyarısı vücut buldu!
Siyaset

Canan Kaftancıoğlu'nun 'takiyye yapmayalım' uyarısı vücut buldu!

Yeniakit Publisher
2023-03-25 01:26:00 -
Canan Kaftancıoğlu'nun 'takiyye yapmayalım' uyarısı vücut buldu!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, "Sağdan oy almak için takiyye yapmayalım." uyarısı, Malatya'da vücut buldu. 6lı masa genel başkanları iftar sofrasında dua ederek poz verdi.

6'lı masa Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgede gün boyunca siyasi şov yaptı.

Malatya'da iftar sofrasında buluşan; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile İP'li Akşener'in masaya "cumhurbaşkanı yardımcısı" diye eklediği CHP'li Ekrem İmamoğlu ve CHP'li Mansur Yavaş, dua ederek poz verdi.

Fotoğraf karesinde arada bir örtünen Akşener yine yarım bağladığı tülbentle görüntü verdi.

Fotoğrafı görenler CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun sözlerini hatırladı.

Kaftancıoğlu partililerini uyardığı konuşmasında, şu ifadeleri kullanmıştı:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fakirlikler üzerinden, sol sosyalist değerler üzerinden politik bir hat tutturabilirsek, ne CHP’ye kimse sağa kaymıştır diyebilecektir ne de sağa selam vermek veya oradan oy almak için onlar gibi görünmek gibi benim nezdimde takiyyeci bir görünüşten kurtulmuş olunacaktır. Sağdan oy almak için takiyye yapmayalım.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23