Canan Kaftancıoğlu'nun 'takiyye yapmayalım' uyarısı vücut buldu!

6'lı masa Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgede gün boyunca siyasi şov yaptı.

Malatya'da iftar sofrasında buluşan; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile İP'li Akşener'in masaya "cumhurbaşkanı yardımcısı" diye eklediği CHP'li Ekrem İmamoğlu ve CHP'li Mansur Yavaş, dua ederek poz verdi.

Fotoğraf karesinde arada bir örtünen Akşener yine yarım bağladığı tülbentle görüntü verdi.

Fotoğrafı görenler CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun sözlerini hatırladı.

Kaftancıoğlu partililerini uyardığı konuşmasında, şu ifadeleri kullanmıştı:

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Fakirlikler üzerinden, sol sosyalist değerler üzerinden politik bir hat tutturabilirsek, ne CHP’ye kimse sağa kaymıştır diyebilecektir ne de sağa selam vermek veya oradan oy almak için onlar gibi görünmek gibi benim nezdimde takiyyeci bir görünüşten kurtulmuş olunacaktır. Sağdan oy almak için takiyye yapmayalım.