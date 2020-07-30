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Siyaset

Canan Kaftancıoğlu'nun o sözleri partiyi karıştırdı

CHP'de olaylı kurultayın kavgası sürüyor. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun, “CHP Parti Meclisi’ne Tuncay Özkan ve Yıldırım Kaya’nın seçilmemesi için elinden geleni yaptığını söylediği” iddiası, partide derin çatlağa neden oldu. Kaftancıoğlu’nun Genel Merkez tarafından uyarıldığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-30 10:02:00 - 2020-07-30 10:09:00
Canan Kaftancıoğlu'nun o sözleri partiyi karıştırdı

CHP'nin haftasonu Bilkent Odeon Kültür Merkezi'nde yapılan 37. Olağan Kurultayı'nda, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesi dışında, Genel Başkan Yardımcıları Tuncay Özkan ve Yıldırım Kaya'nın yer almadığı 52 kişilik bir alternatif liste hazırlayarak dağıtması dikkat çekti. Kaftancıoğlu'nun bunun sebebi olarak "Evet bu listeyi İstanbul örgütü olarak biz hazırladık. Bu listede Yıldırım Kaya ve Tuncay Özkan yok. Neden yok? Çünkü onların girmesini istemedim ve onların seçilmemesi içinde elimden geleni yaptım" dediği öne sürüldü.

Kaftancıoğlu: Delegelerimiz seçimini yaptı

Hürriyet'in haberine göre Kaftancıoğlu iddialarla ilgili yaptığı açıklamada, "Başarılı bir şekilde tamamladığımız kurultayımızda delegelerimiz seçimlerini yapmıştır. Bizler de vatandaşın gerçek sorunlarıyla uğraşmak üzere sahada olmaya devam ediyoruz" demekle yetindi.

Tuncay Özkan: Partimi tartıştırmam

Tuncay Özkan ise "Partimi tartıştırmam o nedenle bu konu üzerine konuşmayacağım" dedi.

Yıldırım Kaya: Partide birlik kurarak dostlarınızla yürürsünüz

Yıldırım Kaya da tepkisini, "Genel Başkanımız halkın iktidarını kurmak için dostlarımızla mücadele yürütüleceğinin altını çizmişti. Parti içinde birlik ve bütünlüğü sağlayarak dostlarınızla yürürsünüz" sözleriyle dile getirdi.

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Yorumlar

Yüksel

CHP de kemalist ve ulusalcı solun bitişi... Yeni sol kürt ve alevi solu....
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Ahmet

chdpkk’da hdpkk’lılar=1 Atatürkçüler=0 bunun oylara yansıması lazım Ey Atamızı gerçekten sevenler rahatsız değilmisiniz? Ne kadar Atatürkçü varsa yönetimden partiden aforoz ediliyor görmüyormusunuz?
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