Canan Kaftancıoğlu'nun babasının yazdığı şiir ortaya çıkmıştı... Murat Soydan'dan sert tepki

yeniakit.com.tr CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun babası hakkındaki skandal gerçek sosyal medyada gündem oldu. 2014 senesinde Twitter hesabından bir paylaşım yapan Kaftancıoğlu, babasının annesine yazdığı akrostiş şiiri yayınladı. Söz konusu şiirde Kaftancıoğlu’nun babası, kendi ilkokul öğrencisine, elini öptürdüğü sırada aşık olduğunu dile getiriyordu. Bu şiirini görüntüsünü paylaşan Canan Kaftancıoğlu, ilkokul öğrencisine yönelik hisler taşıyan babasını savunarak durumun ‘ilk görüşte aşk’ olduğunu söyledi.

Karşıt görüşlü bir kişi olsa, CHP’lilerin linç edeceği bir durumu Kaftancıoğlu’nun övmesi büyük tepkilere neden oldu ve ‘ikiyüzlülük’ olarak değerlendirildi.

Yazar Murat Soydan da, Kaftancıoğlu’nun ikiyüzlü tavrını eleştirdi. Soydan, CHP’li İl Başkanı Kaftancıoğlu’nun söz konusu şiirden utanacağına ‘ilk görüşte aşk’ diye savunmasına tepki gösterdi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Soydan, “Canan Kaftancıoğlu’nun babası elini öpen ilkokul öğrencisine farklı hisler geliştirmiş, üstüne bir de yakın süre sonra kendisinden çocuk doğurmuş, o çocuk da bu sapıklığa yazılmış şiirden utanacağına bunu ‘ilk görüşte aşk’ diye sunuyor... Arkadaş bunlar şaka mı?” ifadelerini kullandı.

Söz konusu şiir şu şekilde:

-İSİMSİZ-

Aşkı tanımadan karşıma çıktın

Yalnız o zaman ufacıktın

Talih çok güzel sen çok güzeldin

Elimi öpmeye yanıma geldin

Nedense çekingen bir halin vardı

Şüpheli gözlerle yüzün kızardı

Aradı gözlerim bir an gözlerini

Hakikat o anda buldu yerini

İnan ki hayalim hep oldu asıl

Nasıl sevmem seni hayatım nasıl

12-03-1968

Şevki UĞUR