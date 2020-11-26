Canan Kaftancıoğlu'ndan 'vefat sayısı' açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu iki gün önce yaptığı açıklamasında, "Ben şimdi ne yapayım yani; susayım mı, yutkunayım mı? Ben, uyuyamadım ki gece. Defin sayımız, 450'lere doğru yürüyor. Yani yetiştiremiyoruz." ifadelerini kullanarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı gerçek rakamları saklamakla itham etmişti.

Bakan Koca tane tane anlattı

Bakan Koca, basın toplantısında kendisine yöneltilen İmamoğlu sorusuna, "Bu açıklamalara üzülüyorum. Benim vatandaşlarıma açıkladığım rakamlarda tek bir yanlış yok." diyerek cevap vermiş ve ölüm belgesinin nasıl düzenlendiğini tane tane anlatmıştı.

Ekrem İmamoğlu'ndan sonra Canan Kaftancıoğlu da yalan bilgilerle süreci baltalamaya çalıştı. Kaftancıoğlu twitter hesabından paylaştığı mesajında sadece İstanbul'daki vefat eden sayısının Türkiye genelinden fazla olduğunu öne sürerek şunları söyledi:

"Bugün İstanbul’da 231 vatandaşımızı kaybettik. Sayıdan bağımsız 231 aileye ateş düştü. Salgın her geçen dakika yayılıyor. Derdim tasam moral bozmak değil durumu doğru tespit edip gereğini yapmak. İstanbul için daha fazla gecikmeden gereğini yapın."