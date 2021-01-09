Canan Kaftancıoğlu'na tokat gibi sözler: Kendi kızlarını da...

AK Parti eski milletvekili Metin Külünk, Boğaziçi Üniversitesi provokasyonunda terörlü iltisaklı kişilerle eyleme katılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na tepki gösterdi.

Külünk, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından konu ile ilgili paylaşımda bulundu.

"Milletin evlatlarını devletin iradesine karşı eylemlere zorlayan Kaftancıoğlu, kendi kızlarını da eylemlere götürüyor mu?" sorusunu soran Metin Külünk, "Yoksa tıpkı ortakları olan HDPKK’lıların kendi çocuklarına lüks yaşantıyı, gariban halkın çocuklarına ölümü ailelerine de gözyaşını dayattığı gibi mi yapıyor?" ifadelerini kullandı.

İşte Külünk'ün o tweeti: