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Siyaset Canan Kaftancıoğlu Muharrem İnce'yi 2018 seçimi üzerinden hedef aldı!
Siyaset

Canan Kaftancıoğlu Muharrem İnce'yi 2018 seçimi üzerinden hedef aldı!

Yeniakit Publisher
2023-04-13 18:14:00 -
Canan Kaftancıoğlu Muharrem İnce'yi 2018 seçimi üzerinden hedef aldı!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi kendi adayları olarak katıldığı 2018 seçimi üzerinden hedef aldı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, seçim değerlendirmesi yaptığı konuşmasında, "Seçim ikinci tura kaldı, kaçarı yok" dedi.

İnce'nin mesajından korkan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İnce'yi CHP'nin adayı olarak yarıştığı 2018 seçimi üzerinden hedef aldı.

Kaftancıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Söylenenler, süreçlerden ziyade sonuçları üzerinden değerlendirilir…

Rahat olun 2018 seçimlerinde hiçbir öngörüsünün ve hatta tahminin gerçekleşmediğinin bizzat tanığıyım.
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