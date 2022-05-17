  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Canan Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu'nu bakın niçin deliye döndürmüş!
Medya

Canan Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu'nu bakın niçin deliye döndürmüş!

Canan Kaftancıoğlu'na verilen tutuklama kararı sonrası mitingi İstanbul'a taşıyan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hazırlanan afişler çok kızdırdı.

Yeniakit Publisher
2022-05-17 12:06:00 -
Canan Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu'nu bakın niçin deliye döndürmüş!

Canan Kaftancıoğlu'na verilen tutuklama kararı sonrası mitingi İstanbul'a taşıyan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hazırlanan afişler çok kızdırdı. Kaftancıoğlu'nun kendisiyle aynı boyutta yan tarafında konumlandırıldığı afişi gören Kılıçdaroğlu'nun "Eş başkan mıyız?" tepkisi verdiği iddia edildi. Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, CHP kulislerinde konuşulan iddiayla ilgili şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu'nun Canan Kaftancıoğlu'nu sahiplenmesi, yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi. 21 Mayıs'ta yapılacak miting için Kaftancıoğlu da kolları sıvıyor ve bir afiş yaptırıyor.

Nasılsa miting onun için yapılıyor ya, bir tarafta Kılıçdaroğlu diğer tarafta kendi fotosu olan "Canan cesurdur, yüreklidir, bizimdir" yazılı bir afiş... Amaa...

Kulislerde konuşulanlara göre Kılıçdaroğlu buna "Eşbaşkan mıyız" diye çok kızmış ve "Milletin Sesi" diye yeni bir afiş yaptırmış.

Bakalım meydanı hangi afiş süsleyecek."

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay