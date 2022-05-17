Canan Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu'nu bakın niçin deliye döndürmüş!

Canan Kaftancıoğlu'na verilen tutuklama kararı sonrası mitingi İstanbul'a taşıyan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hazırlanan afişler çok kızdırdı. Kaftancıoğlu'nun kendisiyle aynı boyutta yan tarafında konumlandırıldığı afişi gören Kılıçdaroğlu'nun "Eş başkan mıyız?" tepkisi verdiği iddia edildi. Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, CHP kulislerinde konuşulan iddiayla ilgili şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu'nun Canan Kaftancıoğlu'nu sahiplenmesi, yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi. 21 Mayıs'ta yapılacak miting için Kaftancıoğlu da kolları sıvıyor ve bir afiş yaptırıyor.

Nasılsa miting onun için yapılıyor ya, bir tarafta Kılıçdaroğlu diğer tarafta kendi fotosu olan "Canan cesurdur, yüreklidir, bizimdir" yazılı bir afiş... Amaa...

Kulislerde konuşulanlara göre Kılıçdaroğlu buna "Eşbaşkan mıyız" diye çok kızmış ve "Milletin Sesi" diye yeni bir afiş yaptırmış.

Bakalım meydanı hangi afiş süsleyecek."