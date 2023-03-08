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Gündem Canan Kaftancıoğlu hakkında hapis cezası talebi!
Gündem

Canan Kaftancıoğlu hakkında hapis cezası talebi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli sözleri sebebi ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Yeniakit Publisher
2023-03-08 19:36:00 - 2023-03-08 19:46:39
Canan Kaftancıoğlu hakkında hapis cezası talebi!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında Florya'da 12 Ağustos 2022'de İstanbul Planlama Ajansı Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda yapmış olduğu konuşma sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli sözler söylemesi sebebi ile yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Kaftancıoğlu'nun sarf etmiş olduğu söz ve beyanlar nedeniyle hakkında re'sen soruşturma başlatıldığı, sonrasında Cumhurbaşkanı avukatlarının da suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi!

Sözlerin onur, şeref ve saygınlığını zedeleyen nitelikte olduğu kaydedildi. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Kaftancıoğlu'nun olay tarihinde sarf etmiş olduğu sözlerin eleştiri hakkı ve ifade özgürlüğü kapsamını aştığı, Cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığını zedeleyen nitelikte olduğu, ayrıca sözlerin kamuya açık bir alanda gerçekleşmesi nedeniyle somut olayda aleniyet unsurunun gerçekleştiği kaydedildi. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Canan Kaftancıoğlu'nun "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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