Canan Kaftancıoğlu hakim karşısına çıktı
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında 5 ayrı suçtan 17 yıla kadar hapsi istenen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakim karşısına çıktı. Seçildiği günden bu yana binlerce kişiyi haksız yere işten çıkaran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Kaftancıoğlu için adliyeye geldi.06 Eylül 2019 Cuma 11:01
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, 2012-2017 tarihleri arasında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle hakkında 5 ayrı suçtan 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın 3. duruşması görülüyor. Canan Kaftancığlu'na destek için adliyeye gelenler arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da bulunuyor.
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