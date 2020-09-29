"Canan dün gece ne oldu biliyor musun?" CHP'de gece yarısı depremi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Mustafa Kemal sözleri sonrası CHP'de başlayan savaş devam ediyor. Son olarak CHP'de 4 isim daha istifa ettiğini duyurdu.

Gece yarısı istifa

Dün gece yarısı CHP Üsküdar Belediye Meclis üyeleri Hüseyin Kazan, Selahattin Kamışoğlu, Köksal Durmuş ve Ahmet Başbaydar partilerinden istifa ettiklerini duyurdu. İstifa eden meclis üyeleri, meclis üyeliği görevine devam ediyor. İstifalar sonrası CHP Üsküdar'da 4 sandalye kaybetti.





"Canan dün gece ne oldu biliyor musun?"

CHP'deki istifa kararının duyulmasının ardından sosyal medyadan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren bir partilinin paylaşımı olay oldu. Partili paylaşımında "Canan dün gece ne oldu biliyor musun? Eko sen de dinle; Üsküdar CHP'de 4 meclis üyesi istifa etti. CHP' Üsküdar'da 19 sandalye ile başladığı mücadelesi sizi hizibiniz yüzünden 11'e düştü. Siz iyi partililere çalışmaya devam edin." ifadelerini kullandı.