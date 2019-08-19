0553 313 94 23

Çanakkale’ye 30 milyon liralık ödenek

2019 Yılı Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi kapsamında Çanakkale’ye 30 milyon 525 bin 683 liralık ödenek tahsis edildi.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 10:58
Çanakkale’ye 30 milyon liralık ödenek

2019 Yılı Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi kapsamında Çanakkale’ye 30 milyon 525 bin 683 liralık ödenek tahsis edildi.


Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada; 7156 sayılı 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 10. maddesi ile2019 yılı Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi uygulama usul ve esaslarının tespit edildiği 2019/1011 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ileÇanakkale’ye 30 milyon 525 bin 683 liralık ödenek tahsis edildiği belirtildi.


Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen uygulama esas ve usullerine uygun olarak bu ödenek; suyu yetersiz köy ve bağlıları başta olmak üzere içme suyu projelerinde, köy yollarının kalite ve standartlarının yükseltilmesine yönelik yol projelerinde ve atık su projelerinde kullanılacak.


KÖYDES İl Tahsisat Komisyonunun 10 Mayıs 2019 tarihli ve 2019/1 sayılı kararı gereğince tahsis edilen ödeneğin; köylerdeki acil içme suyu ihtiyacı olan projelerde kullanılmak üzere toplam 9milyon 291 bin 622 lirası suyu yetersiz, yeni tesis ve tesisi geliştirilecek olan köy ve bağlılarının İçme ve kullanma suyu ihtiyacında, 15 milyon 35 bin 319 lira 18 kuruşu yol ve ulaşım hizmetleri sektöründe, 888 bin lirası atık su projelerinde, 1 milyon lirası merkez ilçe köylere hizmet götürme birliğitarafından ortak alım olarak Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) alımında kullanılacak.


Ödeneğin 2 milyon 821 bin 642 lira 30 kuruşunun Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından ortak alım olarak akaryakıt alımında, 305 bin 255 lira 20 kuruşunun Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından ortak alım olarak yedek parça alımında, 710 bin 514 lira 39 kuruşunun Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından ortak alım olarak araç ve iş makinesi kiralama hizmet alımında, 472 bin 496 lira 93 kuruşu ilçe köylere hizmet götürme birlikleri tarafından yönetim gideri olarak kullanılacağı açıklandı.


Proje başlangıcında yol ve ulaşım amaçlı proje sayısı 36 adet, içme ve kullanma suyu temin veya iyileştirme proje sayısı ise 59 adet, atık su proje sayısı 4 adet olarak belirlendi ve toplam 99 adet projenin hayata geçirilmesi için çalışmalara başlanıldı.


Projenin uygulanmasında yol ve ulaşım hizmetlerinde 37 bin 961, içme ve kullanma suyu projelerinde 18 bin 388, atık su projelerinde ise 943 olmak üzere toplam 57 bin 292 kişiye 2019 yılı KÖYDES Projesi kapsamında hizmet götürülmesi planlanıyor.


Proje ayrıntıları ve daha geniş bilgi www.canakkale.gov.trvewww.canakkaleozelidare.gov.tr. isimli web sitelerinden takip edilebilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 10:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cep telefonu beklediği kargodan "şişe" ve "çay" çıktı
    1. Cep telefonu beklediği kargodan "şişe"..
    2. Prof. Dr. Çelebi, zayıf zemin..
    3. (Özel) 35 yıllık silah tamircisi hem..
    4. Dünya zücaciye sektörü İstanbul’da..
    5. Mahallelerde altyapı çalışması
    6. (Özel) Asırlık keçe sanatına bambaşka..
    7. Eminönü’ndeki alt geçitlerde hayat..
    8. Astsubay damadın vurduğu kayınvalide..
    9. Oyuncular piknikte moral buldu
    10. İlçeyi ayağa kaldıran olayda 25 kişi..
    11. Kayyım atanmasına Kaftancıoğlu ve..
    12. Başakşehir üç sezon sonra kaybetti
    13. Basın özgürlüğünden dem vuran İzmir..
    14. Atlı Okçuluk Erciyes Kupası yapıldı
    15. Salihlispor’dan Manisa FK’ya!
    16. Baraj gölü birçok kişinin uğrak yeri..
    17. Kandil'e hava harekatı! Öldürüldüler
    18. Başkan Karakuş’tan yerel esnafa destek..
    19. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve..
    20. Erciyes Masterler, sezon açılışı yaptı
    21. TOKİ 212 arsayı satışa çıkardı
    22. Mavi suların "şampiyon" yelkencileri
    23. Otomobil ve kamyonet çarpıştı
    24. GÜNSİFED Başkanı Öztürkmen:..
    25. Başkentray’da ücretsiz muamması
    26. Yenilenen Sivasspor göz doldurdu
    27. Karacabey’de uyuşturucu operasyonu: 2..
    28. Memur konfederasyonları müzakere için..
    29. Balıkesir’de yapılacak triatlonda ilk..
    30. Yeni Malatyaspor sezona yine iyi..
    On binlere ‘trol’ diyen Fatih Altaylı’dan İmamoğlu’na: Yapmayın başkan
    On binlere ‘trol’ diyen Fatih Altaylı’dan İmamoğlu’na: Yapmayın başkan
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek
    ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!
    Erdoğan bombalı saldırıda zarar gören bina için talimatı vermişti... Harekete geçildi!
    Erdoğan bombalı saldırıda zarar gören bina için talimatı vermişti... Harekete geçildi!