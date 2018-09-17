Çanakkale’nin Çan ilçesinde trafik kazası

Çan ilçesindeki Mesut Hulki Önür Caddesi ile Etili Sokak kavşağında meydana gelen kazada Mesut Hulki Önür caddesinden lise yönüne giden 17 KD 677 plakalı taksi ile Etili sokağına geçmek isteyen 06 JTF 07 plakalı kargo aracı ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan kargo aracı Etili Sokak’ta park halindeki 17 HR 175 ile 17 HB 415 plakalı taksiye çarptı. Çarpışmanın etkisi ile 4 araçta maddi hasar oluştu.

Aynı yerde önceki günde kaza meydana geldiğini belirten vatandaşlar kavşağa yakın noktalara araçların park edilmemesini istediler.