Çanakkale'de yeni nesil suç örgütüne operasyon: 21 gözaltı
Çanakkale'de polis ekipleri tarafından 6 ay süren çalışma sonucunda yeni nesil suç örgütüne yönelik 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında kentte faaliyet gösteren yeni nesil suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.
SUÇ DOSYALARI KABARIK
Liderliğini S.A.’nın üstlendiği, kentte faaliyet gösteren yeni nesil suç örgütünün; iş yerlerini kurşunlama, nitelikli yağma, uyuşturucu madde ticareti ve tehdit gibi çeşitli suçlara karıştığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında toplam 10 olayın meydana geldiği belirlenirken, 12 Ekim 2025 tarihinde gerçekleşen bir iş yeri kurşunlama olayında 2 şüpheli tutuklanmıştı.
25 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, yaklaşık 6 ay süren titiz çalışmalar sonucunda bugün, belirlenen 25 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Şafak vakti düzenlenen baskınlarla örgütün faaliyetleri büyük ölçüde sekteye uğratıldı.
21 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda; 3 ruhsatsız tabanca, 105 fişek, 5 av tüfeği kartuşu, 7 şarjör, 97 gram uyuşturucu madde, hassas terazi, balistik yelek ve kılıç ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Gündem
Ankara’da POS tefeciliği operasyonu! 56 kişilik şebeke çökertildi, 5 firari için arama sürüyor