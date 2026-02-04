  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Aile bakanlığı suç duyurusunda bulundu! İnsanları hayvan yerine koyan aşağılık ilanlar büyük tepki çekti Rusya uyardı! Rotayı bir anda Türkiye'ye çevirdiler Van’da bayraksız Çorum’da arsız! Şi'den Latin Amerika ve Karayip ülkelerinin egemenliğine destek mesajı Trump'a zorba iması DMM'den “Türkiye’de her yıl 10 binden fazla çocuk kayboluyor” iddialarına yalanlama SGK Uzmanı Murat Özdamar, Akit için yazdı: Bu maaşı çalışanlar da alabilir çalışmayanlar da Rapor açıklandı! Fransa'da, 4 milyondan fazla kişi kötü barınma koşullarına sahip Suriye'den üzücü haber! 3 asker vefat etti TÜİK güncelleme yaptı: Enflasyon sepeti ve baz yılı yenilendi Bakan Kurum: “Türkiye, dünya şehircilik tarihinin en başarılı ülkesidir”
Gündem Çanakkale'de yeni nesil suç örgütüne operasyon: 21 gözaltı
Gündem

Çanakkale'de yeni nesil suç örgütüne operasyon: 21 gözaltı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Çanakkale'de yeni nesil suç örgütüne operasyon: 21 gözaltı

Çanakkale'de polis ekipleri tarafından 6 ay süren çalışma sonucunda yeni nesil suç örgütüne yönelik 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında kentte faaliyet gösteren yeni nesil suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

SUÇ DOSYALARI KABARIK

Liderliğini S.A.’nın üstlendiği, kentte faaliyet gösteren yeni nesil suç örgütünün; iş yerlerini kurşunlama, nitelikli yağma, uyuşturucu madde ticareti ve tehdit gibi çeşitli suçlara karıştığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında toplam 10 olayın meydana geldiği belirlenirken, 12 Ekim 2025 tarihinde gerçekleşen bir iş yeri kurşunlama olayında 2 şüpheli tutuklanmıştı.

25 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, yaklaşık 6 ay süren titiz çalışmalar sonucunda bugün, belirlenen 25 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Şafak vakti düzenlenen baskınlarla örgütün faaliyetleri büyük ölçüde sekteye uğratıldı.

21 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda; 3 ruhsatsız tabanca, 105 fişek, 5 av tüfeği kartuşu, 7 şarjör, 97 gram uyuşturucu madde, hassas terazi, balistik yelek ve kılıç ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

Ankara’da POS tefeciliği operasyonu! 56 kişilik şebeke çökertildi, 5 firari için arama sürüyor
Ankara’da POS tefeciliği operasyonu! 56 kişilik şebeke çökertildi, 5 firari için arama sürüyor

Gündem

Ankara’da POS tefeciliği operasyonu! 56 kişilik şebeke çökertildi, 5 firari için arama sürüyor

İzmir'de operasyon! 450 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
İzmir'de operasyon! 450 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Yerel

İzmir'de operasyon! 450 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Türkiye yeni güne operasyonla başladı! Onlarca gözaltı var
Türkiye yeni güne operasyonla başladı! Onlarca gözaltı var

Gündem

Türkiye yeni güne operasyonla başladı! Onlarca gözaltı var

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kulislere bomba gibi düşen iddia: ABD, Türkiye’den savaş gemisi alacak
Dünya

Kulislere bomba gibi düşen iddia: ABD, Türkiye’den savaş gemisi alacak

Bir zamanlar ABD’nin hurdalarını almak için Yunanistan’la yarışan Türkiye, şimdi ABD için savaş gemisi üretecek hale geldi. ABD, Çin ile art..
Türkiye ve Suudi Arabistan’dan 31 maddelik ortak bildiri! İsrail’e sert uyarı: Derhal orayı terk et!
Gündem

Türkiye ve Suudi Arabistan’dan 31 maddelik ortak bildiri! İsrail’e sert uyarı: Derhal orayı terk et!

Türkiye ve Suudi Arabistan 31 maddelik ortak bildiri yayımladı. Bildiride; Yemen, Somali, Sudan ve Suriye'nin toprak bütünlüğü desteklenirke..
Suriyeli bir Kürt'ün YPG/PKK'ya isyanı! "Şeyh Maksut'u, Afrin'i, Şehba'yı, Haseke'yi yıktınız; bizi de yıktınız"
Dünya

Suriyeli bir Kürt'ün YPG/PKK'ya isyanı! “Şeyh Maksut'u, Afrin'i, Şehba'yı, Haseke'yi yıktınız; bizi de yıktınız”

Suriye, uzun yıllardır pençesinde kıvrandığı YPG/PKK teröründen son entegrasyon anlaşmasıyla kurtulmaya çalışırken, hala bazı bölgeleri elin..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23