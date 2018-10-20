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Çanakkale'de yaşlı kadını dolandırmaya çalışan zanlılar tutuklandı

Çanakkale'de, kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilere vermek için hesabından 210 bin lira çeken yaşlı kadın, banka çalışanının dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu.

20 Ekim 2018 Cumartesi 17:38
Çanakkale'de yaşlı kadını dolandırmaya çalışan zanlılar tutuklandı

Cevatpaşa Mahallesi Hasanpaşa Sokağı'nda oturan Hafize P'yi (78) telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıtan A.T. (32) ve H.B. (32), bankadaki hesaplarına el konulacağını, evinde de arama yapılacağını belirterek, parasını çekip kendilerine teslim etmesini istedi.

Banka görevlisi yaşlı kadının oğluna bilgi verdi

Şüphelilerin yönlendirmesiyle parasının bulunduğu banka şubesine giden Hafize P, hesabındaki 210 bin lirayı çekti. Müşterisinin durumundan şüphelenen gişe görevlisi, yaşlı kadının oğluna ulaşarak bilgi verdi. Hafize P'nin oğlu da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleriyle irtibata geçip annesini takibe aldırdı.

Suçüstü yakalandılar

Yaşlı kadını evinin arka sokağında bulunan inşaata çağıran ve para dolu çantayı almaya gelen şüpheliler, polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Hırsızlık ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından sabıkalı oldukları belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


(Yeni Şafak)
Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 17:38
  1. Çanakkale

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