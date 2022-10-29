Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 30 gözaltı!
Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 30 kişi gözaltına alındı.
Çanakkale'de polis, 'genel güvenliği tehlikeye sokma', 'uyuşturucu satmak' ve '6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a Muhalefet' suçlarına karıştıkları belirlenen 30 şüpheliyi yakalamak operasyon düzenledi.
220 personelin katıldığı operasyonda 211,93 gram sentetik uyuşturucu, 380 sentetik hap, hassas terazi, 10 bin TL, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 23 sikke, 6 tabanca, 1 pompalı tüfek ile 81 fişek ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheliden 19'u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, diğer 11'inin işlemlerinin sürdüğü belirtildi. (İLKHA)