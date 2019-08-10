Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu, 23 gözaltı Narkotik ekiplerinin Çanakkale ve ilçelerinde düzenledikleri uyuşturucu operasyonlarında 1 kişi tutuklanırken, 23 kişi gözaltına alındı.

Narkotik ekiplerinin Çanakkale ve ilçelerinde düzenledikleri uyuşturucu operasyonlarında 1 kişi tutuklanırken, 23 kişi gözaltına alındı.

Ağustos ayı içerisindeyapılan operasyonlarda kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan 23 şüpheli ve uyuşturucumadde imal ve ticareti suçundan da 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Uyuşturucu ticareti suçlamasıyla gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan operasyonlarda 263,56 gram bonzai, 11,45 gram afyonsakızı, 2,85 gram metamfetamin, 1,50 gram esrar, 4 adet ectasy hap ve 185 TL para ele geçirildi.

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