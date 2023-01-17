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Yaşam Çanakkale'de ulaşıma fırtına engeli
Yaşam

Çanakkale'de ulaşıma fırtına engeli

Bozcaada ve Gökçeada’ya bugün ve yarınki feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 09:28:00 -

Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine bugün ve yarın yapılması planlanan tarifeli feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ, Kuzey Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, Geyikli-Bozcaada hattında bugün ve yarın, Kabatepe-Gökçeada hattında ise 18 Ocak'ta yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferleri iptal edildiği bildirildi.

Bugün Kabatepe-Gökçeada hattında, Kabatepe'den Gökçeada'ya gece saat 01.00 ve sabah saat 09.00'da, Gökçeada'dan Kabatepe'ye ise sabah 06.00'da feribot seferleri gerçekleştirilirken, gün içinde yapılması planlanan diğer tüm tarifeli feribot seferleri ise fırtına nedeniyle iptal edildi.

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