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Aktüel

Çanakkale'de traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-05-29 14:21:06 -
Çanakkale'de traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde dedesinin kullandığı traktörden düşerek ilaçlama makinesinin şaftına sıkışan 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, torunu Doğukan Bacak'ı yanına alan Ali Osman Aydın, 17 TK 892 plakalı traktörle köye yaklaşık bir kilometre mesafedeki Poyrazkışla mevkisinde bulunan üzüm bağına gitmek üzere yola çıktı.

Çamurluğun üzerinde oturan 3 yaşındaki Bacak, dengesini kaybederek ilaçlama makinesini traktöre bağlayan kol üzerine düşerek şafta sıkıştı.

Durumu fark eden dede traktörü durdurdu ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine giden sağlık ekibi, küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Doğukan Bacak'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından Bayramiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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