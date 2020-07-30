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Aktüel

Çanakkale'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-07-30 18:46:31 -
Çanakkale'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kıbrıs Caddesi'nden Ezine yönüne giden Recep Eygin idaresindeki 17 ABS 003 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerleyen Tuna Can Berber yönetimindeki 34 BZN 649 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Eygin, yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bayramiç Devlet Hastanesine götürülen Eygin'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazadan sonra şoka giren otomobil sürücüsü Berber, uzun süre gözyaşı döktü.

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