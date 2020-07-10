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Aktüel

Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-07-10 21:21:48 -
Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı Dereköy'de ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine Orman İşletme Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye geldi.

Yangın, 2 helikopter, 4 arazöz, 2 itfaiye aracı ve 9 yardımcı takviye aracıyla 34 personelin gerçekleştirdiği çalışma sonucu, yaklaşık bir saatte kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında yaklaşık 5 dönüm alanın zarar gördüğü bildirildi.

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