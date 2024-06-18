Çanakkale'de orman yangını! Bakan Yumaklı'dan açıklama geldi
Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangına ilişkin son durumu aktardı.
Yangına anız yakılması sebep oldu!
Yangının anız yakılması sebebiyle çıktığını belirten Bakan Yumaklı, "Yine anız yakılmasıyla başlayan ve ormana sirayet eden yangına, 9 uçak, 6 helikopter, 67 kara aracımız ve 362 müdahale ediyoruz" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının büyük oranda kontrol altına alındığını da ifade etti.