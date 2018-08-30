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Çanakkale'de 'Nafaka' için babasını öldürdü

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Ömer Makas (19), annesinden 3 yıl önce boşanan babası Nihat Makas’ı nafaka yüzünden çıkan tartışmada bıçakla öldürdü.

30 Ağustos 2018 Perşembe 08:57
Çanakkale'de 'Nafaka' için babasını öldürdü

Olay, ilçeye bağlı Yolindi köyünde meydana geldi. Ömer Makas, annesi Kadriye Keser’den 2015 yılında ayrılan babası Nihat Makas ile köy içinde karşılaştı. Ömer Makas, iddiaya göre, babasından kendisi için ödediği 100 TL’lik nafakayı 250 TL’ye çıkarmasını istedi. Bunu kabul etmeyen Nihat Makas ile oğlu Ömer arasında tartışma çıktı. Ömer Makas, üzerindeki bıçağı çıkarıp, babasının kalbine ve karın bölgesine defalarca sapladı.

Nihat Makas, 5 bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığılırken, oğlu Ömer ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık görevlilerince ağır yaralı olarak Biga Devlet Hastanesi’ne götürülmek istenen Nihat Makas, ambulansta yaşamını yitirdi. Nihat Makas’ın cansız bedeni, hastanenin morguna kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan Ömer Makas, annesiyle beraber yaşadığı evde, jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 08:57
  1. çanakkale
  2. biga
  3. cinayet

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