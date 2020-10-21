Çanakkale’de ‘Müze Kart’ dönemi

Gelibolu Yarımadası’ndaki Şehitler Abidesi ve şehitlikler, Kilitbahir Kalesi ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi ile kent merkezindeki Hamidiye Tabyaları’nda ziyaretçilerin Müze Kart’lı girişleri başladı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Troya Müzesi’ne girişlerde olduğu gibi Hamidiye Tabyaları, Kilitbahir Kalesi ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi’nde de aynı kartın kullanılabileceğini dile getirdi. Tarihi alanın kartla girilen her yerinde Müze Kart’ın geçerli hale gelmeye başladığını vurgulayan Kaşdemir, şunları kaydetti: “Biz bu Müze Kart’ın, Çanakkale’deki tarihi alanda kullanılabilme imkanına kavuşabilmesiyle ziyaretçi sayısında daha çok artışın olacağını, Çanakkale’nin daha çok talep göreceğini ümit ediyoruz.”